Большинство сотрудников в Эстонии готовы уволиться в любой момент

В исследовании 79 процентов работников отметили, что они открыты для новых предложений, следят за вакансиями или даже активно ищут работу. Это больше, чем в прошлом году в это же время, когда к смене работы были готовы 73 процента работников.

Большинство сотрудников готовы сменить работу, если им предложат более высокую зарплату, при сохранении текущих условий труда. Лишь восемь процентов работников не рассматривают смену места работы даже при значительном увеличении дохода.

«Почти каждый пятый работник, а именно 18 процентов, сменил бы работу при увеличении зарплаты на 11–20 процентов, а повышение заработной платы минимум на 21 процент заставило бы сменить место работы уже 28 процентов сотрудников», - отметила руководитель Агентства по исследованию зарплат Кадри Сеэдер.

В то же время 39 процентов сотрудников готовы перейти на другое место работы из-за более благоприятных условий труда, даже если уровень зарплаты останется прежним.

CVKeskus.ee и Агентство по исследованию зарплат в этом году снова провели исследование не только факторов, привлекающих сотрудников, но и факторов, которые заставляют их уходить из компании. Если привлекательные условия побуждают работников сменить работу на более выгодную, то негативные факторы - это неприятные или раздражающие аспекты, вынуждающие сотрудников покинуть организацию.