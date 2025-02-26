84 процента работников готовы сменить работу ради более выгодного предложения по зарплате, и лишь восемь процентов не согласились бы на смену места работы ни при каких обстоятельствах. Таковы результаты опроса, проведенного Агентством по исследованию зарплат (Palgainfo Agentuur) и порталом CVKeskus.ee, в котором приняли участие около 7000 сотрудников.
Большинство сотрудников в Эстонии готовы уйти с работы в любой момент
В исследовании 79 процентов работников отметили, что они открыты для новых предложений, следят за вакансиями или даже активно ищут работу. Это больше, чем в прошлом году в это же время, когда к смене работы были готовы 73 процента работников.
Большинство сотрудников готовы сменить работу, если им предложат более высокую зарплату, при сохранении текущих условий труда. Лишь восемь процентов работников не рассматривают смену места работы даже при значительном увеличении дохода.
«Почти каждый пятый работник, а именно 18 процентов, сменил бы работу при увеличении зарплаты на 11–20 процентов, а повышение заработной платы минимум на 21 процент заставило бы сменить место работы уже 28 процентов сотрудников», - отметила руководитель Агентства по исследованию зарплат Кадри Сеэдер.
В то же время 39 процентов сотрудников готовы перейти на другое место работы из-за более благоприятных условий труда, даже если уровень зарплаты останется прежним.
CVKeskus.ee и Агентство по исследованию зарплат в этом году снова провели исследование не только факторов, привлекающих сотрудников, но и факторов, которые заставляют их уходить из компании. Если привлекательные условия побуждают работников сменить работу на более выгодную, то негативные факторы - это неприятные или раздражающие аспекты, вынуждающие сотрудников покинуть организацию.
«Чаще всего работники увольняются из-за снижения мотивации и низкого качества управления, на что указали соответственно 63 и 61 процент респондентов», - прокомментировала результаты исследования менеджер по найму CVKeskus.ee Грете Адлер.
52 процента работников назвали причиной увольнения плохую организацию рабочих процессов, 51 процент указал на отсутствие перспектив повышения зарплаты, и столько же респондентов выразили недовольство базовой оплатой труда.
49 процентов сотрудников отметили, что одной из причин ухода стало несоответствие слов и действий руководства. Кроме того, 41 процент указал на неуважительное отношение руководителей к сотрудникам.
Другими распространенными причинами увольнения стали халатное отношение работодателя к своим сотрудникам, на что указали 34 процента респондентов, игнорирование мнения работников - также 34 процента, несоразмерная рабочая нагрузка - 33 процента, а также недостаточные возможности для получения дополнительных премий, что отметили те же 33 процента опрошенных.
«Ключевыми факторами, которые влияют на решение кандидатов откликнуться на вакансию, помимо зарплаты, стали более высокие премии, более интересная работа, а также оплачиваемые дополнительные выходные или свободные дни», - рассказала Адлер.
Другими важными факторами, привлекающими сотрудников, стали сохранение средней зарплаты в первые дни болезни, лучшие возможности для профессионального развития, более качественное управление, лучшая организация рабочих процессов, более надежное руководство, соответствие слов и действий работодателя, стабильность и уверенность в компании, более заботливое отношение к работникам и большая гибкость в совмещении работы и личной жизни.
Агентство по исследованию зарплат и крупнейший эстонский портал по поиску работы CVKeskus.ee дважды в год проводят опросы среди работодателей и работников, оценивая изменения в зарплатах, поведение на рынке труда, уровень удовлетворенности сотрудников и их мотивацию.
В последнем опросе приняли участие 6670 человек.