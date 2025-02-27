Что мешает промышленности быть флагманом экономики? Почему уже почти каждый третий житель страны едва сводит концы с концами? Реально ли положить конец изнуряющей экономику бюрократии?
Крупный предприниматель, член правления Эстонского союза производителей мебели Энн Вескимяги прокомментировал в студии Rus.Postimees актуальные темы, озвученные президентом Аларом Карисом в речи по случаю Дня независимости.
Выдержки из беседы:
– Президент обратил внимание в своей речи, что экономические успехи Эстонии остались в прошлом, особенно непростая ситуация сложилась в промышленном секторе. Что мешает нашей промышленности быть флагманом экономики?
– Причин можно назвать несколько. В начале своего выступления президент обратил внимание на то, что в прошлом успех обеспечивали экономическая свобода, простота ведения дел и сбалансированный бюджет. Более десяти лет назад это привело к тому, что состояние промышленности и экономики в целом было хорошим. На сегодня все три озвученных фактора куда-то исчезли. Их просто нет.
Нет свободы, но есть бюрократия. И бюджет – в крупном дефиците. В этой связи у меня теперь возникает вопрос: а кто виноват во всем этом?
К такому итогу мы пришли благодаря целому ряду политических решений. И сегодня очень сложно найти выход из сложившейся ситуации. Поскольку правительство увеличивает налоговое бремя, это еще больше подкашивает предпринимателей.
– Можно ли побороть бюрократию? Что делать с миллионом регуляций, на которые сослался президент, отметив, что бюрократия изнуряет?
– Когда правительство Кристена Михала подписывало новый коалиционный договор, то одним из его пунктов было значительное снижение бюрократии. С тех пор прошло восемь месяцев. Мне неизвестно ничего о сокращении бюрократии. Зато точно добавились дополнительные регуляции.
Буквально на днях обсуждалось то, что рестораны будут обязаны указывать в меню страну происхождения мяса в своих блюдах. К чему такая бюрократия? Этим вопросом должны будут заниматься определенные люди, что снова приведет к расширению госсектора.
Недавно были опубликованы данные о том, в минувшем году в публичном секторе значительно увеличилось количество рабочих мест, в то время как в частном секторе – сократилось на 8 000. И как в такой ситуации сделать бюджет сбалансированным?
Можно ли что-то противопоставить директивам ЕС? Думаю, что можно. Существует масса примеров того, что некоторые директивы не так строги, как мы их трактуем в своем законодательстве. Тем самым, мы еще больше усложняем ведение бизнеса.
– Почему наша промышленность оказалась в столь сложном положении?
– Спад начался еще со времен пандемии, когда закрылись границы и исчезла возможность путешествовать. Я лично со своим предприятием (Standard – прим.ред.) прошел через это. Мы ведь были тогда задействованы в крупном гостиничном бизнесе. Все процессы уже тогда остановились и не восстановились по сей день.
Следом пришел энергетический кризис, который усугубил ситуацию. Как известно, на сегодняшний день в Эстонии – самые высокие в ЕС цены на энергию.
Разумеется, это влияет на конкурентоспособность наших предприятий. Когда один из компонентов производственной цепочки значительно дороже, чем у других, очень трудно конкурировать.
Географически мы находимся на окраине Европы. В то время, когда и скандинавские рынки были в кризисе, наши политики все время советовали искать новые рынки. Однако они находятся значительно дальше. Это означает рост транспортных расходов.
При всех других равных составляющих заказчик не готов платить ту цену, которая получается при добавлении транспортных расходов. Это большая проблема.
– Что станет с энергетическим сектором Эстонии? Президент призвал в своей речи правительство и парламент, опираясь на научный анализ и цифры, объяснить перспективы людям. Есть ли у вас ответ на этот вопрос?
– Думаю, что корень проблемы упирается в образование. Неразбериха с цифрами по субсидированию морских ветропарков (2,6 млрд евро – прим.ред.) возникла из-за того, что подобными проектами занимаются люди, у которых не очень-то много представления об энергетике.
В нашем правительстве много людей с образованием административных управленцев, не имеющим ничего общего с энергетикой. Тут уместно вспомнить заявление председателя энергетической комиссии при Академии наук Арви Хамбурга о том, что в правительстве 18 раз обсуждали этот вопрос и, не опираясь ни на какие данные, приняли решение.
Меня удивляет, с каким азартом все подсчитывают цену на электричество в 2035 году, не имея ни малейшего представления о том, какой она будет завтра.
У политиков должна проснуться ответственность за принимаемые ими решения. Знаете, 24 февраля, когда я был на богослужении в честь Дня независимости, в одном из обращений к богу прозвучала просьба даровать ответственность нашему правительству, Рийгикогу, самоуправлениям и президенту.
Решения последних пяти-шести лет и привели страну к тому состоянию, в котором она находится теперь. Тут можно вспомнить внеочередное повышение пенсий и рост не облагаемого налогом минимума. Последний был трижды поднят за последние шесть лет. В сумме это увеличило нагрузку на бюджет примерно на миллиард евро.
Предложения экономистов и работодателей о замораживании индексации никто не услышал. А это позволило бы сбалансировать дефицит бюджета.
Сейчас идет много заявлений о необходимости увеличения инвестиций в оборону. Это потребует миллиардов. Однако если экономика продолжит оставаться в прежнем состоянии, то из каких средств мы будем инвестировать?
– Президент обратил внимание и на тот факт, что уже почти каждый третий житель Эстонии признает, что ему трудно сводить концы с концами. Почему это происходит?
– Летом кто-то из политиков заявил, что налоги можно повышать и дальше, потому что объем сбережений населения растет. Я поинтересовался в одном из крупных банков, неужели это так? Мне ответили, что сбережения увеличились лишь у 4% вкладчиков. Все остальные клиенты банка уже начали тратить свои накопления. Так что рост сбережений коснулся лишь незначительной доли населения.
– Как вы оцениваете ситуацию на рынке труда?
– Нехватка рабочих рук – гораздо менее острая проблема, чем нехватка специалистов. Каждый два года у работодателей интересуются, на какие специальности сделать ставку в сфере образования.
Однако на самом деле ничего не меняется. Из 34 000 студентов примерно 26 000 обучаются «мягким» специальностям. Так что в стране просто нет инженеров, чтобы начать развивать промышленность. Не хватает и учителей математики.
По моим данным, в течение последних трех лет стан педагогов пополняется лишь одним учителем физики в год – из числа выпускников вузов. С биологами и химиками цифры ненамного лучше: три-четыре выпускника в год.
При этом опытные педагоги массово уходят на пенсию. Разрыв растет. И если в Таллинне и Тарту ситуация проще, что в целом по Эстонии наблюдается острейший дефицит педагогов.
– Как не жить от зарплаты к зарплате? Ваши советы населению!
– Здесь трудно что-либо советовать. Сегодня мы еще не видим полной картины происходящего. Сказываются последствия новогодних праздников и т.д. Действительность мы увидим в марте или апреле. Момент истины настанет после первого квартала.
Предстоящее в июле повышение налога с оборота (до 24% – прим.ред.), а затем и подоходного налога (с 1 января 2026 года до 24% – прим.ред.) дополнительно разгонит инфляцию.
– Напомню, что среднегодовая инфляция в январе, по данным Банка Эстонии, составила 3,9%. Это один из самых высоких в ЕС и еврозоне показателей. И что же с этим делать?
– А это уже вопрос к политикам.
19 октября в Эстонии снова выборы. Все партии рвутся к власти, и только этот вопрос их занимает. Остальное ляжет на плечи населения и предпринимателей. Надеяться на то, что кто-то протянет нам руку и спросит, как улучшить состояние дел в экономике, не приходится.
Подробнее в повторе!
- Какова ситуация на рынке труда?
- Что мешает промышленности развиваться?
- Как жить не от зарплаты до зарплаты?
- Что станет с энергетическим сектором Эстонии?
- Как побороть избыточное регулирование?