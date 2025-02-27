Буквально на днях обсуждалось то, что рестораны будут обязаны указывать в меню страну происхождения мяса в своих блюдах. К чему такая бюрократия? Этим вопросом должны будут заниматься определенные люди, что снова приведет к расширению госсектора.

Недавно были опубликованы данные о том, в минувшем году в публичном секторе значительно увеличилось количество рабочих мест, в то время как в частном секторе – сократилось на 8 000. И как в такой ситуации сделать бюджет сбалансированным?

Можно ли что-то противопоставить директивам ЕС? Думаю, что можно. Существует масса примеров того, что некоторые директивы не так строги, как мы их трактуем в своем законодательстве. Тем самым, мы еще больше усложняем ведение бизнеса.

– Почему наша промышленность оказалась в столь сложном положении?

– Спад начался еще со времен пандемии, когда закрылись границы и исчезла возможность путешествовать. Я лично со своим предприятием (Standard – прим.ред.) прошел через это. Мы ведь были тогда задействованы в крупном гостиничном бизнесе. Все процессы уже тогда остановились и не восстановились по сей день.

Следом пришел энергетический кризис, который усугубил ситуацию. Как известно, на сегодняшний день в Эстонии – самые высокие в ЕС цены на энергию.

Разумеется, это влияет на конкурентоспособность наших предприятий. Когда один из компонентов производственной цепочки значительно дороже, чем у других, очень трудно конкурировать.