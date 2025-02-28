Маарья Вайно Игра в прятки продолжается: эстонцам снова приходится оправдываться

Хотеть оставаться самими собой - не преступление

Вспомним простой ответ Леннарта Мери на вопрос, чего хочет малый народ: «Сохранить свой язык, свои традиции, свой образ жизни, остаться самим собой».

Это не преступление, не национализм, не что-то возмутительное. Это то, что большие народы делают каждый день, даже не задумываясь об этом, потому что для них это естественно.

А малому народу почему-то все время приходится оправдывать свое право на существование. Право быть не «глобальной деревней» с «множественной идентичностью», а национальным государством, как это закреплено в Конституции Эстонии.

Да, в Эстонии уже давно живут люди разных национальностей, и многие пустили здесь корни. У таких людей есть выбор. Ассимилироваться, выучить язык, воспитать детей эстонцами - и примерно за три поколения полностью интегрироваться в коренной народ. Или же сохранить свою национальную идентичность, не растворяясь в эстонской культуре.

В этом случае очевидно, что для жизни в стране необходимо выучить государственный язык, соблюдать местные законы и традиции.

Человек может жить в Эстонии и при этом идентифицировать себя с другой национальностью, и никто никогда не осуждал его за это. Но что вызывает недовольство?