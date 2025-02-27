Центристская партия поддерживает сегодняшнее обращение канцлера юстиции к Рийгикогу, согласно которому автомобильный налог в его нынешнем виде противоречит Конституции.
Кылварт: центристы продолжат бороться в суде против автоналога в его нынешнем виде
По мнению председателя Центристской партии Михаила Кылварта, для многодетных семей и людей с ограниченными возможностями должны быть предусмотрены налоговые льготы.
«Еще в августе мы обратились к канцлеру юстиции с аналогичными аргументами, но тогда противоречий с Конституцией выявлено не было. В результате Центристская партия подала иск в административный суд, поскольку налог ставит многодетные семьи и инвалидов в неравное положение, вынуждая их отказываться от жизненно необходимого транспорта», – информирует Кылварт.
Теперь канцлер юстиции в своем обращении указывает на те же проблемы и подчеркивает, что Конституция требует особой поддержки многодетных семей и людей с особыми потребностями, указывает он.
По словам канцлера юстиции, административный суд может инициировать конституционный надзор в связи с введением автоналога.
«Обращаю внимание, что в суде уже рассматриваются два иска Центристской партии против налога на автомобили. Административный суд вполне может признать его противоречащим Конституции», – дополняет картину Михаил Кылварт.
По его словам, при введении налога правительство проигнорировало важный принцип: налоговое бремя не должно быть настолько высоким, чтобы человек был вынужден отказываться от значимого для него имущества.
«Для жителей сельской местности, людей с ограниченными возможностями и многодетных семей автомобиль – это жизненно необходимое средство передвижения. Новый налог только ухудшает их положение и ограничивает мобильность. Центристская партия продолжит бороться против этой несправедливой меры», – подчеркнул Кылварт.
Ранее канцлер юстиции Юлле Мадизе заявила, что автомобильный налог нарушает Конституцию, и внесла в Рийгикогу предложение о его изменении.
Ее особую обеспокоенность вызывает то, что даже в случае утраты автомобиля владельцы обязаны продолжать платить налог.
Канцлер также отметила, что при введении налога было уделено недостаточно внимания правам многодетных семей.
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