Кылварт: центристы продолжат бороться в суде против автоналога в его нынешнем виде

По мнению председателя Центристской партии Михаила Кылварта, для многодетных семей и людей с ограниченными возможностями должны быть предусмотрены налоговые льготы.

«Еще в августе мы обратились к канцлеру юстиции с аналогичными аргументами, но тогда противоречий с Конституцией выявлено не было. В результате Центристская партия подала иск в административный суд, поскольку налог ставит многодетные семьи и инвалидов в неравное положение, вынуждая их отказываться от жизненно необходимого транспорта», – информирует Кылварт.

Теперь канцлер юстиции в своем обращении указывает на те же проблемы и подчеркивает, что Конституция требует особой поддержки многодетных семей и людей с особыми потребностями, указывает он.

По словам канцлера юстиции, административный суд может инициировать конституционный надзор в связи с введением автоналога.

«Обращаю внимание, что в суде уже рассматриваются два иска Центристской партии против налога на автомобили. Административный суд вполне может признать его противоречащим Конституции», – дополняет картину Михаил Кылварт.

По его словам, при введении налога правительство проигнорировало важный принцип: налоговое бремя не должно быть настолько высоким, чтобы человек был вынужден отказываться от значимого для него имущества.

«Для жителей сельской местности, людей с ограниченными возможностями и многодетных семей автомобиль – это жизненно необходимое средство передвижения. Новый налог только ухудшает их положение и ограничивает мобильность. Центристская партия продолжит бороться против этой несправедливой меры», – подчеркнул Кылварт.

Ранее канцлер юстиции Юлле Мадизе заявила, что автомобильный налог нарушает Конституцию, и внесла в Рийгикогу предложение о его изменении.

Ее особую обеспокоенность вызывает то, что даже в случае утраты автомобиля владельцы обязаны продолжать платить налог.

Канцлер также отметила, что при введении налога было уделено недостаточно внимания правам многодетных семей.