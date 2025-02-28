Нотариусы призывают действовать: российские документы о семейном положении скоро утратят силу

Персидски советует в первую очередь проверить свои данные о семейном положении в регистре народонаселения. «Например, если человек вступил в брак, развелся или у него родился ребенок в России, но эти сведения не внесены в эстонский регистр, это может в дальнейшем создать проблемы. Это, в свою очередь, влияет на скорость наследственного производства или возможность заключить новый брак», – пояснила она.

Проверить свои данные можно в электронном регистре народонаселения по адресу www.rahvastikuregister.ee. Если информация неполная, следует незамедлительно обратиться к сотруднику отдела записи актов гражданского состояния своего местного самоуправления, чтобы внести нужные изменения до 18 марта.

Также стоит пересмотреть все нотариальные доверенности, выданные в России, которые используются в Эстонии для сделок с недвижимостью, наследственных процедур или других юридических действий. «Если человек хочет совершить еще какую-либо сделку на основании доверенности, но до сих пор откладывал ее из соображений удобства, сейчас самое время это сделать, чтобы избежать дополнительных расходов и задержек», – добавила Персидски.

Персидски рекомендует людям, у которых есть документы, выданные в России, своевременно связаться с нотариусом или местным самоуправлением, чтобы выяснить, есть ли связанные с их документами действия, которые необходимо выполнить до истечения срока действия договора о правовой помощи.