18 марта 2025 года истекает срок действия договора о юридической помощи между Эстонией и Россией, после чего документы, выданные в России, больше не будут автоматически действительны в Эстонии.
Нотариусы призывают действовать: российские документы о семейном положении скоро утратят силу
Это особенно важно для тех, кто зарегистрировал брак, развод или рождение ребенка в России, но еще не внес соответствующую информацию в регистр народонаселения Эстонии.
Решение не продлевать договор о правовой помощи с Россией парламент Эстонии принял в прошлом году, поскольку действия российской стороны, включая агрессию против Украины и пренебрежение принципами правового государства, противоречат международному праву. Прекращение договора – часть общей стратегии Эстонии по сокращению двустороннего сотрудничества с Россией и ограничению ее влияния на эстонскую правовую систему.
По словам юриста Нотариальной палаты Кайтти Персидски, после прекращения действия договора все российские документы, необходимые для сделок и других юридических действий в Эстонии, придется заверять апостилем в России.
«К таким документам относятся, например, нотариальные доверенности, свидетельства о рождении, свидетельства о браке и свидетельства о расторжении брака», – пояснила она.
«Процесс апостилирования может оказаться непростой задачей, так как требует предоставления оригиналов документов в компетентные органы России. Сейчас неизвестно, будут ли российские органы принимать документы, отправленные по почте, и будут ли высылать их с проставленным апостилем обратно в Эстонию. Поэтому весь процесс может затянуться, потребовать значительных расходов или в некоторых случаях стать вообще невыполнимым», – отметила Персидски.
Что делать?
Нотариальная палата рекомендует всем, у кого есть документы, выданные в России, как можно скорее проверить их и по возможности завершить все необходимые процедуры до 18 марта, чтобы избежать проблем в будущем.
Персидски советует в первую очередь проверить свои данные о семейном положении в регистре народонаселения. «Например, если человек вступил в брак, развелся или у него родился ребенок в России, но эти сведения не внесены в эстонский регистр, это может в дальнейшем создать проблемы. Это, в свою очередь, влияет на скорость наследственного производства или возможность заключить новый брак», – пояснила она.
Проверить свои данные можно в электронном регистре народонаселения по адресу www.rahvastikuregister.ee. Если информация неполная, следует незамедлительно обратиться к сотруднику отдела записи актов гражданского состояния своего местного самоуправления, чтобы внести нужные изменения до 18 марта.
Также стоит пересмотреть все нотариальные доверенности, выданные в России, которые используются в Эстонии для сделок с недвижимостью, наследственных процедур или других юридических действий. «Если человек хочет совершить еще какую-либо сделку на основании доверенности, но до сих пор откладывал ее из соображений удобства, сейчас самое время это сделать, чтобы избежать дополнительных расходов и задержек», – добавила Персидски.
Персидски рекомендует людям, у которых есть документы, выданные в России, своевременно связаться с нотариусом или местным самоуправлением, чтобы выяснить, есть ли связанные с их документами действия, которые необходимо выполнить до истечения срока действия договора о правовой помощи.