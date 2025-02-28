А это значит, что вышеупомянутая статья не может быть применена даже в том случае, если у гражданина Украины закончился или отсутствует вид на жительство на основании международной или временной защиты

Но в этом случае, вам надо знать, что когда прекращается временная/международная защита, меняются и критерии к заработной плате. А именно: заработная плата, на то время пока у вас отсутствует решение о продлении защиты, должна быть не менее 0,8 от средней заработной платы по Эстонии в определенной сфере деятельности. И если в связи с изменением вашего правового статуса, у работодателя появится обязательство увеличить заработную плату, он может сослаться на экономические причины (то есть сказать, что для него это будет экономически неоправданный шаг) и сократить работника (ст. 89 ч. 1 Закона о трудовом договоре), но никак не уволить.