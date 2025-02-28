В последнее время Трудовая инспекция получает много подобных вопросов от граждан Украины. У большинства из них в начале марта заканчивается срок действия временной защиты. Ходатайства поданы, но из-за загруженности не всем смогут продлить защиту вовремя. И в то же время работодатели стали предупреждать, что вынуждены будут разорвать договор с такими работниками по причине отсутствия документов.
Может ли работодатель разорвать договор с человеком, у которого заканчивается вид на жительство? Отвечает Трудовая инспекция (6)
Однако у работодателя нет оснований уволить вас, пишет Трудовая инспекция в Facebook.
Да, статья 88 часть 1 пункт 2 Закона о трудовом договоре обязывает работодателя отказаться от договора, если у работника прекращается законное основание для нахождения и работы на территории Эстонии.
Однако граждане Украины имеют право находиться и работать в Эстонии и без подачи ходатайства о предоставлении временной защиты, а так же без необходимости со стороны работодателя ходатайствовать о регистрации краткосрочной работы.
А это значит, что вышеупомянутая статья не может быть применена даже в том случае, если у гражданина Украины закончился или отсутствует вид на жительство на основании международной или временной защиты
Но в этом случае, вам надо знать, что когда прекращается временная/международная защита, меняются и критерии к заработной плате. А именно: заработная плата, на то время пока у вас отсутствует решение о продлении защиты, должна быть не менее 0,8 от средней заработной платы по Эстонии в определенной сфере деятельности. И если в связи с изменением вашего правового статуса, у работодателя появится обязательство увеличить заработную плату, он может сослаться на экономические причины (то есть сказать, что для него это будет экономически неоправданный шаг) и сократить работника (ст. 89 ч. 1 Закона о трудовом договоре), но никак не уволить.