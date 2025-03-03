ОПРОС НЕДЕЛИ «Многих людей может отрезвить простая статистика»: жители Эстонии о снижении вакцинации среди детей

Мне также делали прививки в детстве. Не могу точно вспомнить все, но, скорее всего, от кори и какие-то другие. Я родился в Советском Союзе, там сразу делали несколько вакцинаций.

Мои дети вакцинируются, я тоже вакцинирован. Недавно делал прививку от ковида, периодически делаю от гриппа. Также и я, и дети делали от энцефалита.

Бесполезно просто говорить, что нужно вакцинироваться. Нужно показывать статистику смертности и всего остального. Только это может напугать наших людей.

Ульяна, в отпуске по уходу за ребенком

Ульяна. Фото: Сандер Ильвест

Мне кажется, у родителей есть какой-то страх, что пойдет какая-нибудь реакция на вакцину. Сейчас соцсети навеевают всякие подобные мысли, поэтому люди боятся вакцинации.

Я считаю, что детей нужно вакцинировать. Это все-таки укрепляет иммунитет. Меня тоже вакцинировали, и мне это пошло только на пользу. Все прививки не вспомню, но помню, что даже в 18 лет мне делали какую-то. Я их не пропускаю. Своего ребенка я тоже буду вакцинировать.

Чтобы повысить осведомленность населения о необходимости вакцинации, нужно перестать смотреть TikTok и слушать чужие мнения. Нужно слушать докторов, которые, действительно, в этом разбираются, дают советы и говорят правду. Многие родители наслушаются всякого, а потом боятся этого. Вакцинация - это здоровье вашего ребенка.

Валерий, военный в отставке

Валерий. Фото: Сандер Ильвест