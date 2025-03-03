Департамент здоровья не раз отмечал, что за последние годы охват вакцинацией среди детей значительно сократился. В 2024 году вакцинацию против кори, свинки и краснухи пропустили более трети школьников. Rus.Postimees поинтересовался у жителей Эстонии почему, по их мнению, снижается уровень вакцинации среди детей и как повысить осведомленность населения о ее необходимости.
ОПРОС НЕДЕЛИ ⟩ «Многих людей может отрезвить простая статистика»: жители Эстонии о снижении вакцинации среди детей
В середине февраля школьные медсестры Фонда Tallinna Koolitervishoid выразили обеспокоенность тем, что уровень вакцинации детей и молодежи снизился до критического уровня. Если из-за отказа их родителей в 2019 году доля непривитых детей составляла около десяти процентов, то в 2024 году вакцинацию против кори, свинки (паротита) и краснухи пропустит более трети школьников.
«Сейчас настал критический момент, когда необходимо поддерживать родителей, чтобы они принимали решения о вакцинации детей. В 2024 году наши медсестры запланировали вакцинировать 5749 учащихся от кори, свинки и краснухи. Было вакцинировано только 3593 ученика, а это значит, что 2156 детей не получили защиту от этих опасных болезней», - пояснила Рейнсалу, ссылаясь на ситуацию с вакцинацией в школах Таллинна.
Аналогичным образом снизился и охват вакцинацией против дифтерии, столбняка и коклюша. Из запланированных 5677 доз вакцины было введено всего 4417, то есть 1260 молодых людей остались без необходимой иммунной защиты. Речь идет о вакцине, предназначенной для подростков в возрасте 15-17 лет, которая обеспечит им защиту на ближайшие десять лет.
Анатолий, безработный
Родители думают, что количество болезней уменьшается. У них нет осведомленности, а она появляется только из окружения. Насколько я знаю, от кори нужно вакцинироваться еще до садика. Зачастую и матерей нужно вакцинировать. Люди просто не осознают, что в садике и дальше их могут ждать какие-то проблемы.
Детей нужно вакцинировать. История показывает, что до изобретения вакцинации было больше болезней, погибало больше людей, детская смертность была намного выше. Многих людей может отрезвить простая статистика, если про нее постоянно говорить.
Мне также делали прививки в детстве. Не могу точно вспомнить все, но, скорее всего, от кори и какие-то другие. Я родился в Советском Союзе, там сразу делали несколько вакцинаций.
Мои дети вакцинируются, я тоже вакцинирован. Недавно делал прививку от ковида, периодически делаю от гриппа. Также и я, и дети делали от энцефалита.
Бесполезно просто говорить, что нужно вакцинироваться. Нужно показывать статистику смертности и всего остального. Только это может напугать наших людей.
Ульяна, в отпуске по уходу за ребенком
Мне кажется, у родителей есть какой-то страх, что пойдет какая-нибудь реакция на вакцину. Сейчас соцсети навеевают всякие подобные мысли, поэтому люди боятся вакцинации.
Я считаю, что детей нужно вакцинировать. Это все-таки укрепляет иммунитет. Меня тоже вакцинировали, и мне это пошло только на пользу. Все прививки не вспомню, но помню, что даже в 18 лет мне делали какую-то. Я их не пропускаю. Своего ребенка я тоже буду вакцинировать.
Чтобы повысить осведомленность населения о необходимости вакцинации, нужно перестать смотреть TikTok и слушать чужие мнения. Нужно слушать докторов, которые, действительно, в этом разбираются, дают советы и говорят правду. Многие родители наслушаются всякого, а потом боятся этого. Вакцинация - это здоровье вашего ребенка.
Валерий, военный в отставке
Сейчас слишком много противоречивой информации, в том числе и в интернете. Детей обязательно нужно вакцинировать, потому что в будущем это повлияет на здоровье человека.
В свое время нас всех вакцинировали: от кори, коклюша, оспы. Это все видно у нас на руках. Когда была всеобщая паника по поводу ковида, то тоже вакцинировался.
Люди должны быть образованными, грамотными, самокритичными и способными развиваться, чтобы понимать важность вакцинации. Если они будут пещерными, то ничего не выйдет.
Ирина, школьная медсестра
Я работаю в школе, и нам для вакцинации детей нужно согласие от родителей. Мы очень настоятельно просим этого согласия: пишем на электронную почту, пишем записки, делаем оповещения. Однако никак не можем дождаться этого согласия. В этом и есть сложность.
Абсолютно точно нужно вакцинировать детей, чтобы все инфекционные болезни у нас были искоренены. В детстве мне тоже делали все обязательные прививки: от туберкулеза, свинки, дифтерии.
От энцефалита каждый должен вакцинироваться сам, это не школьная прививка. Лично я вакцинирована, все прививки сделаны.
Нужно больше говорить о важности вакцинации, оповещать по телевидению, делать больше выступлений на эту тему. Должна быть большая осведомленность.
Кирилл, преподаватель
Люди чего-то боятся, возможно, есть какие-то другие факторы, из-за чего снижается уровень вакцинации среди детей. После ковида очень сильно поднялся уровень недоверия к прививкам. Хотя, например, я и мой друг переболели ковидом: он был привитый, у него болезнь прошла нормально, а у меня, на тот момент непривитого, было двухстороннее воспаление легких.
Детей, конечно, нужно вакцинировать, потому что это помогает им не заболеть. Так работает наука. Мне делали прививки от кори, столбняка и еще от пару заболеваний. Периодически делаю вакцинацию от гриппа. Еще делали от пневмонии. От энцефалита не делал, так как не было необходимости. Смысл был бы, если я ходил куда-то в лес.
Необходимо говорить о важности вакцинации и показывать, что это действительно помогает людям, что после прививки меньше последствий от болезней, и что сами болезни проходят в облегченной форме.
Наталья, медсестра
Наверное, люди боятся, что у детей будут какие-то побочные эффекты или осложнения.
Детей нужно вакцинировать, потому что это, в любом случае, защита. Вакцина дает антитела. Даже если ребенок заболеет, то болезнь пройдет у него в более слабой форме.
У меня были сделаны все прививки, которые необходимы в детстве. Во взрослом возрасте делала от гепатита, клещевого энцефалита. Осенью всей семьей делали вакцинацию от гриппа.
Нужно больше рассказывать о положительных сторонах вакцинации, а также о том, что ребенок будет меньше болеть и у него будет защита. Семейные врачи тоже должны рассказывать об этом родителям.
Почему вакцинируют с раннего возраста?
Детей начинают вакцинировать в раннем возрасте, потому что некоторые возбудители болезней атакуют именно самых маленьких, вызывая тяжелые формы заболеваний. Обычно дети, конечно, получают от матери антитела против этих возбудителей болезней, но со временем они исчезают, поэтому молодой организм нуждается в поддержке.
Например, в случае коклюша причиной ранней вакцинации являются анатомические особенности - дыхательные пути детей более узкие, и поэтому у детей выше риск летального исхода вследствие коклюша.
В Эстонии вакцинировано около 93% детей. Благодаря такому высокому проценту защищены также и те, кто не может быть вакцинирован по медицинским показаниям.
Источник: vaktsineeri.ee