Кая Каллас после переговоров Зеленского и Трампа: «Свободному миру нужен новый лидер»

Бывший премьер-министр Эстонии, глава внешней политики Европейского союза Кая Каллас в пятницу подтвердила свою твердую поддержку Украины и поставила под сомнение лидирующую роль США на Западе после бурного обмена мнениями между президентом США Дональдом Трампом и украинским лидером Владимиром Зеленским в Белом доме.

«Сегодня стало ясно, что свободному миру нужен новый лидер. Нам, европейцам, предстоит принять этот вызов, - написала Каллас в соцсетях. - Украина - это Европа! Мы отстаиваем Украину!»

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна заявил после встречи Трампа и Зеленского, что единственным препятствием на пути к достижению мира является решение российского диктатора Владимира Путина продолжить агрессивную войну.

«Если Украина прекратит борьбу, Украины больше не будет. Поддержка Эстонии в отношении Украины останется неизменной, - сказал Цахкна. - Пришло время для Европы действовать. Нам не нужно ждать, пока что-то произойдет, но у Европы достаточно ресурсов, включая замороженные активы России, чтобы позволить Украине продолжить борьбу».

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Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу покинул Белый дом без подписания высокопоставленными должностными лицами двух стран соглашения о природных ресурсах. Ранее в Белом доме между президентом США Дональдом Трампом и Зеленским произошла словесная перепалка.