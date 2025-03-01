Эстонские политики отреагировали на встречу Дональда Трампа и Владимира Зеленского и единодушно поддержали Украину.
Кая Каллас после переговоров Зеленского и Трампа: «Свободному миру нужен новый лидер»
Бывший премьер-министр Эстонии, глава внешней политики Европейского союза Кая Каллас в пятницу подтвердила свою твердую поддержку Украины и поставила под сомнение лидирующую роль США на Западе после бурного обмена мнениями между президентом США Дональдом Трампом и украинским лидером Владимиром Зеленским в Белом доме.
«Сегодня стало ясно, что свободному миру нужен новый лидер. Нам, европейцам, предстоит принять этот вызов, - написала Каллас в соцсетях. - Украина - это Европа! Мы отстаиваем Украину!»
Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна заявил после встречи Трампа и Зеленского, что единственным препятствием на пути к достижению мира является решение российского диктатора Владимира Путина продолжить агрессивную войну.
«Если Украина прекратит борьбу, Украины больше не будет. Поддержка Эстонии в отношении Украины останется неизменной, - сказал Цахкна. - Пришло время для Европы действовать. Нам не нужно ждать, пока что-то произойдет, но у Европы достаточно ресурсов, включая замороженные активы России, чтобы позволить Украине продолжить борьбу».
Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу покинул Белый дом без подписания высокопоставленными должностными лицами двух стран соглашения о природных ресурсах. Ранее в Белом доме между президентом США Дональдом Трампом и Зеленским произошла словесная перепалка.