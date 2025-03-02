Министр обороны Ханно Певкур (Партия реформ) пишет в социальных сетях, что пока в Овальном кабинете Белого дома происходило странное медиашоу, для Украины совместно с союзниками активно закупались боеприпасы.
Министр обороны: Эстония с союзниками отправит в Украину боеприпасы на сумму более 200 миллионов евро
Певкур пишет, что правила игры безопасности Европы меняются, а наша собственная ответственность возрастает. «Хотя начало было традиционно вежливым и сдержанным, встреча под наблюдением мировых СМИ быстро приняла необычный и для многих шокирующий оборот: одна сторона последовательно требовала покорности и благодарности от другой, а другая неоднократно пыталась объяснить право украинцев защищать свою страну и народ. Право на жизнь», - написал министр обороны Эстонии.
По словам министра обороны, по итогам встречи необходимо сделать выводы, но не впадать в депрессию. «Однако вчерашний день (пятница, когда состоялась встреча Трампа и Зеленского - прим.ред.) подтвердил, что правила игры в сфере европейской безопасности меняются, а наша собственная ответственность возрастает. Мы должны действовать решительно: поддерживать Украину, увеличить расходы на оборону и сохранить европейское единство».
Певкур отмечает, что по итогам встречи можно сделать несколько выводов. Во-первых, послания Трампа нацелены на избирателей США. Во-вторых, Трамп хочет спасти экономику США за счет других стран. «Будь то минеральные богатства Украины, Гренландия или введение пошлин для торговых партнеров. Источники информации команды Трампа либо сознательно, либо непреднамеренно неточны и искажены, что, в свою очередь, вызывает непонимание и замешательство среди союзников», - написал министр.
По его словам, политика Трампа основана на принципах, делающих упор на двусторонние соглашения и экономический протекционизм. «Эта политика, ориентированная на краткосрочные выгоды, а не на долгосрочную стабильность, вызвала споры о глобальном положении Америки. Критики утверждают, что это ускорит формирование многополярного мирового порядка, в котором такие страны, как Китай и Россия, получат большее влияние, поскольку авторитет Соединенных Штатов уменьшится».
Певкур отмечает, что широко распространено понимание того, что окончание войны ближе, чем когда-либо, но для того, чтобы оно произошло приемлемым для Украины, Эстонии и Европы образом, Европа должна приложить усилия для предоставления Украине оружия.
По словам министра обороны, ведутся работы по закупке дополнительных боеприпасов. Правительство приняло решение о закупке 10 000 снарядов, для Украины совместно с европейскими партнерами срочно будут закуплены боеприпасы на сумму 70 миллионов евро. «В ближайшие месяцы Эстония отправит в Украину боеприпасы на сумму более 200 миллионов евро при совместном финансировании эстонского государства, замороженных российских активов и европейских партнеров. К этому следует добавить 100 миллионов долларов военной помощи, которые мы получим у эстонской оборонной промышленности», - написал Певкур.
«Очевидно, что США будет продвигаться со своим «мирным планом». На данный момент они неоднократно заявляли, что ни Европа, ни Украина не являются их партнерами в отношениях с Россией», - заявил Певкур, отметив, что Европа и Украина поддерживают друг друга. Он также заявил, что США также нуждаются в НАТО и Европе для сдерживания растущей мощи Китая.
Певкур также похвалил президента Украины за его уверенность. «Если попытаться сделать какие-то выводы из драмы в Белом доме, то мы узнали, что у главы украинского государства есть характер и готовность не продавать свою страну и народ. Однако Европа в очередной раз получила четкий и недвусмысленный сигнал – надо перестать медлить!»
«Наш дальнейший путь должен быть путем единства, решимости и стратегических действий. Эти события только укрепляют нашу решимость обеспечить безопасность Эстонии во все более сложной геополитической обстановке», - написал министр обороны, добавив, что Эстония должна продолжать общаться с союзниками, в том числе прагматично общаться с Соединенными Штатами.
«Эстония - надежный партнер для своих союзников, который соблюдает договоренности и ожидает того же от своих партнеров».