Министр обороны: Эстония с союзниками отправит в Украину боеприпасы на сумму более 200 миллионов евро

Певкур отмечает, что широко распространено понимание того, что окончание войны ближе, чем когда-либо, но для того, чтобы оно произошло приемлемым для Украины, Эстонии и Европы образом, Европа должна приложить усилия для предоставления Украине оружия.

По словам министра обороны, ведутся работы по закупке дополнительных боеприпасов. Правительство приняло решение о закупке 10 000 снарядов, для Украины совместно с европейскими партнерами срочно будут закуплены боеприпасы на сумму 70 миллионов евро. «В ближайшие месяцы Эстония отправит в Украину боеприпасы на сумму более 200 миллионов евро при совместном финансировании эстонского государства, замороженных российских активов и европейских партнеров. К этому следует добавить 100 миллионов долларов военной помощи, которые мы получим у эстонской оборонной промышленности», - написал Певкур.

«Очевидно, что США будет продвигаться со своим «мирным планом». На данный момент они неоднократно заявляли, что ни Европа, ни Украина не являются их партнерами в отношениях с Россией», - заявил Певкур, отметив, что Европа и Украина поддерживают друг друга. Он также заявил, что США также нуждаются в НАТО и Европе для сдерживания растущей мощи Китая.

Певкур также похвалил президента Украины за его уверенность. «Если попытаться сделать какие-то выводы из драмы в Белом доме, то мы узнали, что у главы украинского государства есть характер и готовность не продавать свою страну и народ. Однако Европа в очередной раз получила четкий и недвусмысленный сигнал – надо перестать медлить!»

«Наш дальнейший путь должен быть путем единства, решимости и стратегических действий. Эти события только укрепляют нашу решимость обеспечить безопасность Эстонии во все более сложной геополитической обстановке», - написал министр обороны, добавив, что Эстония должна продолжать общаться с союзниками, в том числе прагматично общаться с Соединенными Штатами.

«Эстония - надежный партнер для своих союзников, который соблюдает договоренности и ожидает того же от своих партнеров».