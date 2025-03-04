КОЛОНКА POSTIMEES Европа – спасательный круг для Украины

После того как президент США Дональд Трамп и его заместитель Джей Ди Вэнс обменялись резкими высказываниями с Владимиром Зеленским в Овальном кабинете Белого дома, перед Европой встал вопрос: как продолжать оказывать помощь Украине, не нанося при этом непоправимого ущерба отношениям с США. Ключевая фигура здесь - Зеленский, которому ряд европейских лидеров намекнули на необходимость повторного визита в Вашингтон и подписания соглашения о природных ресурсах. Это и есть реальная политика. Президент Украины уже выразил готовность вернуться в Белый дом и подписать договор.

В то же время Европа должна наращивать собственные оборонные возможности и увеличивать поддержку Украины. В условиях, когда распространяются слухи о том, что Трамп намерен прекратить помощь Украине или значительно ее сократить, говорить о мире не приходится. Ведь сокращение помощи стало бы для России сигналом не заканчивать войну. Именно здесь Европа должна проявить себя и показать, что поддержка Украины продолжится. А соглашение между США и Украиной может побудить Трампа продолжить предоставлять помощь Киеву.

Однако Европе важно увеличивать оборонные расходы и укреплять военное сотрудничество. В прошлом уже были подобные примеры, например, производство истребителя Eurofighter. Почему бы не создать нечто подобное в будущем, но в еще большем масштабе? Кроме того, французский ядерный щит мог бы обеспечивать защиту и другим европейским странам.