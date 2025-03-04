Встреча европейских лидеров в Лондоне после визита президента Украины Владимира Зеленского в Белый дом вселила надежду, что единство Запада еще не утрачено.
КОЛОНКА POSTIMEES ⟩ Европа – спасательный круг для Украины
После того как президент США Дональд Трамп и его заместитель Джей Ди Вэнс обменялись резкими высказываниями с Владимиром Зеленским в Овальном кабинете Белого дома, перед Европой встал вопрос: как продолжать оказывать помощь Украине, не нанося при этом непоправимого ущерба отношениям с США. Ключевая фигура здесь - Зеленский, которому ряд европейских лидеров намекнули на необходимость повторного визита в Вашингтон и подписания соглашения о природных ресурсах. Это и есть реальная политика. Президент Украины уже выразил готовность вернуться в Белый дом и подписать договор.
В то же время Европа должна наращивать собственные оборонные возможности и увеличивать поддержку Украины. В условиях, когда распространяются слухи о том, что Трамп намерен прекратить помощь Украине или значительно ее сократить, говорить о мире не приходится. Ведь сокращение помощи стало бы для России сигналом не заканчивать войну. Именно здесь Европа должна проявить себя и показать, что поддержка Украины продолжится. А соглашение между США и Украиной может побудить Трампа продолжить предоставлять помощь Киеву.
Однако Европе важно увеличивать оборонные расходы и укреплять военное сотрудничество. В прошлом уже были подобные примеры, например, производство истребителя Eurofighter. Почему бы не создать нечто подобное в будущем, но в еще большем масштабе? Кроме того, французский ядерный щит мог бы обеспечивать защиту и другим европейским странам.
Россия должна осознать, что Европа в сфере обороны стремится к единству, а не остается совокупностью отдельных государств с разным историческим опытом и различной оборонной политикой. Пока это еще не полностью достигнуто, но встреча в Лондоне и, надеемся, последующие переговоры будут способствовать укреплению европейской оборонной сплоченности.
На встрече в Лондоне остался неприятный осадок, так как страны Балтии не были приглашены. Для нас такие переговоры крайне важны, и, вероятно, организаторы - британцы - не до конца учли исторический опыт стран Балтии, который показывает, что великие державы могут договариваться за их спиной. По имеющейся информации, премьер-министр Великобритании Кир Стармер уже извинился за это, и в будущем хотелось бы надеяться, что страны Балтии будут представлены на подобных встречах. Тем более что их опыт взаимодействия с Украиной и Россией до сих пор был ценен для Европы.
Помимо боевых действий в Украине, на Россию необходимо оказывать давление и другими способами. Однако для этого Европе важно сохранять единство, чего пока не удается достичь из-за пророссийских позиций Венгрии и Словакии. По-прежнему остается неопределенность в вопросе возможных миротворческих сил в Украине - неизвестно, какие страны их направят и в каком количестве. Конечно, можно сказать, что обсуждать это до достижения мира преждевременно, но Европа должна продемонстрировать свою готовность четко поддерживать мирные инициативы. Пришло время переходить от заявлений к конкретным действиям.