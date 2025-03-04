Зеленский поблагодарил лидеров Эстонии, Латвии и Литвы за поддержку

Он проинформировал их о результатах саммита в Лондоне, подчеркнув важность совместной работы над гарантиями безопасности.

«Для нас единство со всеми партнерами - ключевой фактор для скорейшего окончания войны и обеспечения надежного и долгосрочного мира», - заявил Зеленский. Он также выразил благодарность за поддержку и новые пакеты оборонной помощи.