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Зеленский поблагодарил лидеров Эстонии, Латвии и Литвы за поддержку

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Владимир Зеленский и Кристен Михал.
Владимир Зеленский и Кристен Михал. Фото: HANDOUT/AFP

Президент Украины Владимир Зеленский провел видеопереговоры с премьер-министром Эстонии Кристеном Михалом, а также лидерами Латвии и Литвы, пишет Rus.ERR

Он проинформировал их о результатах саммита в Лондоне, подчеркнув важность совместной работы над гарантиями безопасности.

«Для нас единство со всеми партнерами - ключевой фактор для скорейшего окончания войны и обеспечения надежного и долгосрочного мира», - заявил Зеленский. Он также выразил благодарность за поддержку и новые пакеты оборонной помощи.

Лидеры Эстонии, Латвии и Литвы назвали беседу продуктивной.

Подробнее читайте на портале Rus.ERR

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