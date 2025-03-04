Президент Украины Владимир Зеленский провел видеопереговоры с премьер-министром Эстонии Кристеном Михалом, а также лидерами Латвии и Литвы, пишет Rus.ERR.
Зеленский поблагодарил лидеров Эстонии, Латвии и Литвы за поддержку
Он проинформировал их о результатах саммита в Лондоне, подчеркнув важность совместной работы над гарантиями безопасности.
«Для нас единство со всеми партнерами - ключевой фактор для скорейшего окончания войны и обеспечения надежного и долгосрочного мира», - заявил Зеленский. Он также выразил благодарность за поддержку и новые пакеты оборонной помощи.
Лидеры Эстонии, Латвии и Литвы назвали беседу продуктивной.