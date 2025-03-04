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Рихо Террас: приостановка военной помощи Украине – это предательство со стороны США (2)

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Рихо Террас.
Рихо Террас. Фото: Eero Vabamägi / Postimees

Депутат Европарламента от партии «Отечество» Рихо Террас назвал решение президента США Дональда Трампа о приостановке военной помощи Украине предательством.

«Сегодняшним решением Дональд Трамп предал своих союзников. Решение о приостановке военной помощи Украине находится в прямом конфликте с другими странами-членами НАТО. Крупные европейские державы в последние дни обещали увеличить помощь, но в настоящее время вклад США составляет 30 процентов от всей военной помощи Украине», - пишет BNS со ссылкой на публикацию Терраса в социальных сетях.

«С сегодняшнего дня эта помощь закончилась, и у Европы нет другого выхода, кроме как восполнить этот пробел. Я говорил это раньше и говорю сейчас - Европейский союз, вместе с Великобританией и другими странами, не входящими в ЕС, является экономической сверхдержавой, и мы далеко не полностью реализовали свой военный потенциал. Помочь Украине можно и без поддержки Соединенных Штатов, но мы должны действовать, сейчас и немедленно», - подчеркнул бывший командующий Силами обороны Террас.

Президент США Дональд Трамп в понедельник распорядился приостановить оказание помощи Украине, сообщил агентству AFP представитель администрации США. Тем самым руководство США резко усиливает давление на Киев, чтобы тот согласился на мирные переговоры с Россией.

«Президент дал понять, что он нацелен на мир. Нам нужно, чтобы наши партнеры тоже были привержены этой цели. Мы приостановим оказание помощи и пересмотрим ее, чтобы убедиться, что эта мера способствует решению проблемы», - говорится в кратком заявлении чиновника Белого дома, попросившего об анонимности.

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