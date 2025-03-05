СМИ сообщили о секретных переговорах между друзьями Путина и администрацией США по теме реанимации газопровода «Северный поток». Утверждается, что с помощью трубы, которая проходит вдоль побережья Эстонии, Вашингтон сможет еще сильнее давить на ЕС. Нефтегазовый эксперт Михаил Крутихин и экономист Владимир Милов рассказали Rus.Postimees, что это дезинформация, которая нужна Кремлю для пиара и дали прогноз цен на газ в Эстонии.