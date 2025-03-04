«Худший сценарий». Как в США и Европе реагируют на решение Трампа приостановить военную помощь Украине

После перепалки с Зеленским, которая произошла несколько дней назад в Овальном кабинете Белого дома, президент США приостановил военную помощь Украине, пока Киев не продемонстрирует, по словам Дональда Трампа, «приверженность миру». Это вызвало активные обсуждения в СМИ, но официальные лица пока преимущественно молчат или высказываются обтекаемо.

Оливер Кэрролл, корреспондент Economist, со ссылкой на свои источники в Украине отмечает, что пока что никаких перемен не наблюдается.

«Военная политика Трампа ограничивается заявлениями в СМИ. По предварительным данным, не произошло никаких изменений в обмене разведывательными данными или в любом другом ключевом аспекте военной поддержки Украины со стороны США», - написал он в X.

Примерно в том же духе говорил во время пресс-конференции и премьер-министр Украины Денис Шмыгаль: «Помощь от США продолжается. И вся помощь, которая была расписана по пакетам прошлой администрацией, дошла до Украины. По состоянию на вчерашний вечер у нас нет информации, что что-то было остановлено. По состоянию на вчерашний вечер мы всю помощь получили».

По данным Bloomberg, решение коснется всего американского военного оборудования, не доставленного в Украину, включая оружие, находящееся в пути или ожидающее транзита через Польшу.

Пока непонятно, как именно отразится решение Трампа на поставках вооружений Киеву и скольких единиц оно коснется.