Politico: Венгрия блокирует новый пакет военной помощи Украине от ЕС

Власти Венгрии блокируют одобрение нового пакета военной помощи Украине от Евросоюза на 20 млрд евро. Об этом сообщает европейский портал Politico во вторник, 4 марта.

«Ожидается, что Венгрия возьмет на себя ответственность за заморозку 20 млрд для Киева. Будапешт, возможно, и поддерживает расширенное усиление обороны ЕС, но категорически против пакета помощи Украине», - сообщает Politico.

Он призывает «не ожидать от ЕС новых масштабных шагов» по помощи Украине на саммите в Брюсселе 6 марта.

По данным портала, за выделение новой помощи Киеву выступала глава европейской дипломатии Кая Каллас, однако Венгрия наложила вето.

Это случилось еще до спора Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Белом доме 28 февраля.

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По данным Politico, открыто против нового пакета помощи высказались премьер-министры Венгрии и Словакии Виктор Орбан и Роберт Фицо.

«Однако дипломаты неофициально говорят, что другие столицы, включая Париж, также рады видеть, как медленно продвигается пакет финансирования», - утверждает портал.

По его данным, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, скорее всего, предложит альтернативные способы поддержать Киев.

Например, один из вариантов - выделять 20% от всех новых оборонных кредитов на помощь Киеву.

Пакет на 20 млрд разрабатывают с конца февраля

Впервые о разработке пакета военной помощи на 20 млрд евро Politico написал еще 21 февраля со ссылкой на дипломатов ЕС.

Уже тогда они говорили, что из-за противодействия Венгрии эта сумма может быть перечислена в виде переводов от отдельных стран ЕС, а не от всего сообщества.

Тогда же о планах ЕС выделить Киеву 20 млрд евро написало и американское агентство Bloomberg.

По его данным, в пакет должны были войти артиллерийские снаряды, системы ПВО, ракеты.