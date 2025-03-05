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Департамент соцстрахования о пропавших пенсиях россиян: «Препятствий с эстонской стороны нет»

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Трудовые книжки жителей Эстонии разных лет на столе в отделении Департамента социального страхования, Пярну, 2017 год. На основании данных из этих документов, рассчитывается размер пенсий.
Трудовые книжки жителей Эстонии разных лет на столе в отделении Департамента социального страхования, Пярну, 2017 год. На основании данных из этих документов, рассчитывается размер пенсий. Фото: Sakala / Scanpix

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Утром в среду Департамент соцстрахования сообщил, что «российская сторона дважды пыталась перевести деньги, но платежи были отклонены». Речь идет о 3965 пенсионерах. Препятствий со стороны Эстонии на получение средств из России для выплаты пенсий гражданам РФ, которые проживают здесь, нет. Об этом Rus.Postimees сообщила советник по коммуникации Департамента социального страхования Ксения Репсон-Дефорж.

- Ксения, какие банки Эстонии вовлечены в цепочку по выплате гражданских пенсий РФ? Как вообще целиком выглядит эта цепочка?

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