Департамент соцстрахования о пропавших пенсиях россиян: «Препятствий с эстонской стороны нет»

Утром в среду Департамент соцстрахования сообщил, что «российская сторона дважды пыталась перевести деньги, но платежи были отклонены». Речь идет о 3965 пенсионерах. Препятствий со стороны Эстонии на получение средств из России для выплаты пенсий гражданам РФ, которые проживают здесь, нет. Об этом Rus.Postimees сообщила советник по коммуникации Департамента социального страхования Ксения Репсон-Дефорж.