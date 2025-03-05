Между Эстонской Республикой и Российской Федерацией действует договор о социальном обеспечении, по которому Департамент социального страхования Эстонии выплачивает живущим в Эстонии пенсионерам, получающим пенсию из России, а российский Пенсионный фонд выплачивает пенсии проживающим в РФ пенсионерам, имеющим право на эстонскую пенсию. Пенсии перечисляются ежеквартально, после того как обе стороны произведут банковские переводы. Обычно платежи поступают не позднее 5-го числа каждого квартала, но в этом квартале деньги в Эстонию не поступили.

По словам руководителя отдела развития и финансов Департамента социального страхования Кристины Пяхкель, российская сторона дважды пыталась перевести деньги, но платежи были отклонены. Как сообщил Пенсионный фонд РФ, они ищут альтернативное решение, но официального подтверждения эстонский департамент пока не получил. Также нет ясности, когда пенсии могут поступить в Эстонию, добавила Пяхкель.

Люди, для которых задержка выплаты стала серьезной проблемой, могут обратиться в местное самоуправление с ходатайством о прожиточном минимуме. Подать заявление на пособие нужно не позднее последнего рабочего дня месяца в социальный отдел своего местного самоуправления, пояснила Пяхкель.

Если Пенсионному фонду РФ не удастся перевести средства, то по договору Департамент социального страхования Эстонии не возьмет на себя обязательство по их выплате. Департамент социального страхования уведомил всех затронутых пенсионеров электронными письмами и через портал самообслуживания. Как только деньги поступят, выплаты будут осуществлены в кратчайшие сроки.

Пенсия из России назначена 3965 лицам, большинство из которых находятся в пенсионном возрасте. Из них 262 человека получают только российскую пенсию, у остальных пенсия состоит из эстонской и российской частей. Размер российских пенсий варьируется от 14,87 евро до 2800 евро.