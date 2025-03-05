«Это ошибка в коммуникации»: Хартман ответила Михалу на критику о росте бюрократии

На эту информацию в соцсетях остро отреагировал премьер-министр Кристьян Михал (Партия реформ), напомнив, что при формировании правительства было достигнуто соглашение не увеличивать бюрократические барьеры. Министр регионального развития и сельского хозяйства Пирет Хартман (Социал-демократическая партия) подтвердила, что это соглашение остается в силе.