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«Это ошибка в коммуникации»: Хартман ответила Михалу на критику о росте бюрократии

Перевод: Каролина Вертяева
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Премьер-министр Кристен Михал и министр регионального развития и сельского хозяйства Пирет Хартман.
Премьер-министр Кристен Михал и министр регионального развития и сельского хозяйства Пирет Хартман. Фото: Madis Veltman

Сегодня новостной портал ERR сообщил, что Министерство регионального развития и сельского хозяйства планирует ввести дополнительные требования к пожертвованию продуктов, продающихся на развес, что якобы приведет к увеличению бюрократии.

На эту информацию в соцсетях остро отреагировал премьер-министр Кристьян Михал (Партия реформ), напомнив, что при формировании правительства было достигнуто соглашение не увеличивать бюрократические барьеры. Министр регионального развития и сельского хозяйства Пирет Хартман (Социал-демократическая партия) подтвердила, что это соглашение остается в силе.

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