Еврейская община Эстонии обеспокоена решением Госсуда: лозунг «От реки до моря» – призыв к насилию

В ноябре позапрошлого года на площади Вабадузе в Таллинне прошла демонстрация «Солидарность с Палестиной». Полиция задержала и допросила пять человек, у которых были плакаты или которые скандировали фразу «From the river to the sea», то есть «От реки до моря». Все эти люди были оштрафованы Департаментом полиции и погранохраны по статье Пенитенциарного кодекса о поддержке и оправдании международного терроризма.