Еврейская община Эстонии обеспокоена решением Госсуда: лозунг «От реки до моря» – призыв к насилию

«Еврейская община Эстонии выражает обеспокоенность в связи с решением Государственного суда от 5 марта 2025 года, согласно которому использование лозунга "От реки до моря" не является наказуемым», - заявила Еврейская община Эстонии.

По их оценке, данный лозунг долгое время использовался террористической организацией ХАМАС, деятельность которой направлена на уничтожение Израиля и его граждан. «Это не нейтральный политический слоган - он содержит прямой призыв к насилию и уничтожению, что неоднократно подтверждалось как в заявлениях ХАМАС, так и в его действиях», - сообщила община.

Еврейская община напомнила, что в 2016 году Эстония официально приняла определение антисемитизма, составленное Международным альянсом памяти о Холокосте (IHRA), согласно которому призывы, подобные «От реки до моря», следует рассматривать как проявления антисемитизма.

«Мы призываем представителей эстонского государства и общество глубже ознакомиться с истинным смыслом и историей лозунга "От реки до моря", а также активнее противостоять языку вражды и антисемитизму», - заключила община.

Вчера Rus.Postimees сообщил, что Государственный суд отменил наказание, назначенное полицией за использование участницей демонстрации в поддержку Палестины фразы «От реки до моря».

В ноябре позапрошлого года на площади Вабадузе в Таллинне прошла демонстрация «Солидарность с Палестиной». Полиция задержала и допросила пять человек, у которых были плакаты или которые скандировали фразу «From the river to the sea», то есть «От реки до моря». Все эти люди были оштрафованы Департаментом полиции и погранохраны по статье Пенитенциарного кодекса о поддержке и оправдании международного терроризма.