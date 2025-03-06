Reuters: администрация Трампа намерена лишить легального статуса в США 240 тысяч украинских беженцев

Администрация Трампа планирует отменить временный правовой статус примерно для 240 000 украинцев, бежавших от конфликта с Россией, сообщает 6 марта агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленного чиновника президентской администрации и трех собеседников, знакомых с ситуацией.

«Этот шаг, который ожидается уже в апреле, станет полной противоположностью тому приему, который украинцы получили при администрации президента Джо Байдена», - отмечает Reuters.

Источники агентства сообщают, что отмена программ для украинских беженцев начала готовиться еще до публичной ссоры Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Это решение - часть более широкой инициативы администрации президента по лишению легального статуса около 1,8 миллиона мигрантов, въехавших в США по гуманитарным программам временного убежища, которые были запущены Джо Байденом.

В рамках этой же инициативы планируется аннулировать гуманитарные основания для более чем полумиллиона кубинцев, гаитян, никарагуанцев и венесуэльцев.

Пресс-секретарь Министерства внутренней безопасности США Триша Маклафлин заявила, что у ее ведомства нет никаких комментариев. В Белом доме и посольстве Украины в США на запросы Reuters о комментариях не ответили.

В июне 2024 года военные беженцы из Украины получили продление временной защиты в ЕС до марта 2026 года.