Видео Посла России выгнали с криками «убийца» с выставки

«Ретроспектива The Art of Behaving Badly представляет самые значимые работы группы, включая легендарный плакат Do Women's Do Benaked to Femmeum? - произведение, которое произвело фурор в 1989 году, подчеркнув, что хотя менее 5% художников в музеях современного искусства были женщинами, 85% изображенных обнаженных фигур были женскими, - сказано на сайте болгарской галереи. - Посетителей призывают активно участвовать, делиться своими мыслями и даже "вести себя плохо"».