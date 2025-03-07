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Видео Посла России выгнали с криками «убийца» с выставки

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Посол РФ в Болгарии Элеонора Митрофанова, 9 мая 2022 года, София, Болгария.
Посол РФ в Болгарии Элеонора Митрофанова, 9 мая 2022 года, София, Болгария. Фото: Reuters / Scanpix

Посол РФ в Болгарии была вынуждена покинуть выставку в Национальной галерее «Квадрат 500» в Софии после того, как ей напомнили, что «здесь не Москва».

​Посол Российской Федерации в Болгарии Элеонора Митрофанова не смогла досмотреть выставку арт-феминистских активисток после того, как ее узнали другие посетители Национальной галереи в Софии.

«Убийца», «здесь не Москва, здесь Европа», громко говорит девушка в адрес дипломата РФ. Митрофанова ей отвечает. В ее ответе отчетливо слышно слово «гадюшник».

Видео инцидента опубликовал сайт болгарского отделения «Радио Свободная Европа / Радио Свобода».

Болгарская служба «Радио Свободы» пишет, что слова «убийца» выкрикивала Натали Тодорова, но кто она - не уточняется.

Митрофанова перешла в другой зал, но там к скандированию против нее присоединились другие люди. Посол РФ в итоге покинула выставку.

Дипломат пришла на выставку группы Guerrilla Girls («Патизанки» - прим.ред.). Творческий союз анонимных художниц ​был основан в 1985 году в Нью-Йорке. Его участницы занимаются вопросами гендерной и расовой дискриминации в мире искусства. Участницы выступают в масках горилл под псевдонимами, взятыми в честь известных художниц прошлого.

«Ретроспектива The Art of Behaving Badly представляет самые значимые работы группы, включая легендарный плакат Do Women's Do Benaked to Femmeum? - произведение, которое произвело фурор в 1989 году, подчеркнув, что хотя менее 5% художников в музеях современного искусства были женщинами, 85% изображенных обнаженных фигур были женскими, - сказано на сайте болгарской галереи. - Посетителей призывают активно участвовать, делиться своими мыслями и даже "вести себя плохо"».

Элеонора Митрофанова работает послом РФ в Болгарии с 2021 года. До этого она три года возглавляла организацию «Россотрудничество», которая после вторжения России в Украину была включена в санкционные списки ЕС и других стран. Официально эта государственная структура РФ занимается «оказанием государственных услуг и управлением государственным имуществом в сфере обеспечения и развития международных отношений». Неофициально - это одна из форм прикрытия для работы российских агентов за рубежом, о чем неоднократно писала пресса, в том числе журналисты-расследователи издания The Insider.

На этом фоне в соседней с Болгарией Румынии власти выслали двоих разведчиков РФ, которые работали под прикрытием посольства.

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На следующий день правоохранительные органы этой страны ЕС задержали группу лиц по обвинению в подготовке государственного переворота и связях с Москвой. Послом РФ в Болгарии с 2024 года является высланный из Эстонии в 2023 году дипломат Андрей Липаев.

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