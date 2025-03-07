Посол РФ в Болгарии была вынуждена покинуть выставку в Национальной галерее «Квадрат 500» в Софии после того, как ей напомнили, что «здесь не Москва».
Видео ⟩ Посла России выгнали с криками «убийца» с выставки
Посол Российской Федерации в Болгарии Элеонора Митрофанова не смогла досмотреть выставку арт-феминистских активисток после того, как ее узнали другие посетители Национальной галереи в Софии.
«Убийца», «здесь не Москва, здесь Европа», громко говорит девушка в адрес дипломата РФ. Митрофанова ей отвечает. В ее ответе отчетливо слышно слово «гадюшник».
Видео инцидента опубликовал сайт болгарского отделения «Радио Свободная Европа / Радио Свобода».
Болгарская служба «Радио Свободы» пишет, что слова «убийца» выкрикивала Натали Тодорова, но кто она - не уточняется.
Митрофанова перешла в другой зал, но там к скандированию против нее присоединились другие люди. Посол РФ в итоге покинула выставку.
Дипломат пришла на выставку группы Guerrilla Girls («Патизанки» - прим.ред.). Творческий союз анонимных художниц был основан в 1985 году в Нью-Йорке. Его участницы занимаются вопросами гендерной и расовой дискриминации в мире искусства. Участницы выступают в масках горилл под псевдонимами, взятыми в честь известных художниц прошлого.
«Ретроспектива The Art of Behaving Badly представляет самые значимые работы группы, включая легендарный плакат Do Women's Do Benaked to Femmeum? - произведение, которое произвело фурор в 1989 году, подчеркнув, что хотя менее 5% художников в музеях современного искусства были женщинами, 85% изображенных обнаженных фигур были женскими, - сказано на сайте болгарской галереи. - Посетителей призывают активно участвовать, делиться своими мыслями и даже "вести себя плохо"».
Элеонора Митрофанова работает послом РФ в Болгарии с 2021 года. До этого она три года возглавляла организацию «Россотрудничество», которая после вторжения России в Украину была включена в санкционные списки ЕС и других стран. Официально эта государственная структура РФ занимается «оказанием государственных услуг и управлением государственным имуществом в сфере обеспечения и развития международных отношений». Неофициально - это одна из форм прикрытия для работы российских агентов за рубежом, о чем неоднократно писала пресса, в том числе журналисты-расследователи издания The Insider.
На этом фоне в соседней с Болгарией Румынии власти выслали двоих разведчиков РФ, которые работали под прикрытием посольства.
На следующий день правоохранительные органы этой страны ЕС задержали группу лиц по обвинению в подготовке государственного переворота и связях с Москвой. Послом РФ в Болгарии с 2024 года является высланный из Эстонии в 2023 году дипломат Андрей Липаев.