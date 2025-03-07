Видео Посла России выгнали с криками «убийца» с выставки

Элеонора Митрофанова работает послом РФ в Болгарии с 2021 года. До этого она три года возглавляла организацию «Россотрудничество», которая после вторжения России в Украину была включена в санкционные списки ЕС и других стран. Официально эта государственная структура РФ занимается «оказанием государственных услуг и управлением государственным имуществом в сфере обеспечения и развития международных отношений». Неофициально - это одна из форм прикрытия для работы российских агентов за рубежом, о чем неоднократно писала пресса, в том числе журналисты-расследователи издания The Insider.