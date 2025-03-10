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ВОПРОС ЧИТАТЕЛЯ Можно ли обязать человека работать сверхурочно

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Работодатель может требовать сверхурочную работу, но только если ситуация возникла внезапно. Фото иллюстративное.
Работодатель может требовать сверхурочную работу, но только если ситуация возникла внезапно. Фото иллюстративное. Фото: Ketut Subiyanto / Pexels

Вопрос от работника: я кассир в небольшом магазине, и в этом месяце уже несколько было, что вечерняя смена либо опаздывала, либо вовсе не выходила на работу. В таких случаях начальство требовало, чтобы я продолжала работать уже сверхурочно. Может ли работодатель заставлять меня?

«Сверхурочная работа, как правило, возможна только по соглашению сторон, - отвечает юрист-консультант Трудовой инспекции Владимир Логачев. - Поскольку заранее спрогнозировать такие ситуации невозможно, договоренность о сверхурочной работе обычно заключается в момент ее возникновения. Чтобы избежать споров в будущем, рекомендуется оформлять такое соглашение в письменном виде».

По его словам, если в компании используется учетный режим рабочего времени, работодатель может заранее предложить работнику согласовать возможные сверхурочные часы перед началом нового расчетного периода. «Однако даже в этом случае окончательное решение остается за работником, и он вправе согласиться или отказаться. Внеплановые сверхурочные могут возникнуть и в процессе работы, например, если требуется заменить отсутствующего сотрудника, но работник должен дать свое согласие», - добавил Логачев.

В исключительных случаях работодатель может требовать сверхурочную работу, но только если ситуация возникла внезапно и без срочного вмешательства компании может возникнуть ущерб. При этом такие обстоятельства должны быть экстраординарными, непредсказуемыми и неотложными, а интересы работодателя в данном случае должны существенно перевешивать интересы работника.

«Однако если выполнение сверхурочной работы может негативно сказаться на здоровье работника, работодатель не имеет права ее требовать», - отметил юрист-консультант.

Что касается оплаты, по закону сверхурочные часы компенсируются оплачиваемым свободным временем. «Если работодатель предпочитает компенсировать их деньгами, он обязан согласовать это с работником. В этом случае оплата должна составлять 1,5-кратную ставку», - говорит Владимир Логачев.

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