В день, когда стало известно о грядущей отставке министра внутренних дел Лаури Ляэнеметса, инициировавшего реформу закона о религиозных организациях, МИД Эстонии прокомментировал упреки Москвы по теме возможного будущего Эстонской православной церкви московского патриархата.
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МИД ответил Москве на критику законопроекта о запрете на связи ЭПЦ с РПЦ
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова за четыре дня до того, как стало известно о выходе социал-демократов из правящей в Эстонии коалиции, что также означает отставку министра внутренних дел Лаури Ляэнеметса, вновь заявила о «давлении на крупнейшую конфессию страны» - ЭПЦ.