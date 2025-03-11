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МИД ответил Москве на критику законопроекта о запрете на связи ЭПЦ с РПЦ

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Александро-Невский собор, Таллинн.
Александро-Невский собор, Таллинн. Фото: Eero Vabamägi/Postimees

В день, когда стало известно о грядущей отставке министра внутренних дел Лаури Ляэнеметса, инициировавшего реформу закона о религиозных организациях, МИД Эстонии прокомментировал упреки Москвы по теме возможного будущего Эстонской православной церкви московского патриархата.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова за четыре дня до того, как стало известно о выходе социал-демократов из правящей в Эстонии коалиции, что также означает отставку министра внутренних дел Лаури Ляэнеметса, вновь заявила о «давлении на крупнейшую конфессию страны» - ЭПЦ.

6 марта Захарова внезапно заговорила о событиях середины февраля, когда в Рийгикогу в первом чтении были приняты разработанные МВД Эстонии поправки к закону о церквях. Поправки вводят прямой запрет на деятельность организаций, имеющих «значительное влияние в иностранном государстве», если это государство представляет угрозу безопасности Эстонии, поддерживает военную агрессию и действует вопреки общепринятым принципам международного права.

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