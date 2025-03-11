МИД ответил Москве на критику законопроекта о запрете на связи ЭПЦ с РПЦ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова за четыре дня до того, как стало известно о выходе социал-демократов из правящей в Эстонии коалиции, что также означает отставку министра внутренних дел Лаури Ляэнеметса, вновь заявила о «давлении на крупнейшую конфессию страны» - ЭПЦ.