До назначения новых министров покинувших членов правительства заменят в соответствии с порядком замещения министров. В результате в Рийгикогу лишатся мест Эдуард Одинец и Прийт Ломп.
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Правительственная перестановка лишает парламентских мест Эдуарда Одинца и Прийта Ломпа
Исключение социал-демократов из правящей коалиции оставляет вакантными четыре министерских поста. До назначения новых кандидатов их обязанности временно распределят между оставшимися министрами в соответствии с постановлением правительства.