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Правительственная перестановка лишает парламентских мест Эдуарда Одинца и Прийта Ломпа

Перевод: Сергей Светлов
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Эдуард Одинец.
Эдуард Одинец. Фото: Taavi Sepp/Postimees/Scanpix Baltics

До назначения новых министров покинувших членов правительства заменят в соответствии с порядком замещения министров. В результате в Рийгикогу лишатся мест Эдуард Одинец и Прийт Ломп.

Исключение социал-демократов из правящей коалиции оставляет вакантными четыре министерских поста. До назначения новых кандидатов их обязанности временно распределят между оставшимися министрами в соответствии с постановлением правительства.

Министра внутренних дел Лаури Ляэнеметса заменит министр иностранных дел Маргус Цахкна, министра регионального развития и сельского хозяйства Пирет Хартман - министр климата Йоко Алендер, министра инфраструктуры Владимира Света - министр финансов Юрген Лиги, а министра здравоохранения Рийну Сиккут - министр социальной защиты Сигне Рийсало.

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