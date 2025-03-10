Согласно коалиционному договору, подписанному 22 июля 2024 года, социал-демократическую партию в правительстве Эстонии представляли министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс, министр здравоохранения Рийна Сиккут, министр регионального развития и сельского хозяйства Пирет Хартман и министр инфраструктуры Владимир Свет.

Лаури Ляэнеметс, министр внутренних дел

Лаури Ляэнеметс. Фото: Dmitri Kotjuh

​Лаури Ляэнеметс (родился 31 января 1983 года в Таллинне) - председатель Социал-демократической партии с февраля 2022 года. Занимал пост министра внутренних дел с 18 июля 2022 года. Ранее был депутатом Рийгикогу XIV созыва (2019-2022) и старейшиной волости Вяэтса (2013-2017). Окончил Таллиннский университет по специальности менеджмент рекреационных услуг в 2007 году.

Рийна Сиккут, министр здравоохранения

Рийна Сиккут. Фото: Margus Ansu

Рийна Сиккут (родилась 12 января 1983 года в деревне Инью) - заместитель председателя Социал-демократической партии. Занимала пост министра здравоохранения с 17 апреля 2023 года. Ранее была министром экономики и инфраструктуры (2022-2023) и министром здравоохранения и труда (2018-2019). Окончила Тартуский университет по специальности экономика и получила степень магистра политики в области здравоохранения в Лондонском университете.

Пирет Хартман, министр регионального развития и сельского хозяйства

Пирет Хартман. Фото: Margus Ansu

Пирет Хартман (родилась 10 августа 1981 года в Пюсси) - занимала пост министра регионального развития и сельского хозяйства с 29 апреля 2024 года. Ранее была министром культуры (2022-2023) и вице-канцлером Министерства культуры по вопросам культурного многообразия (2016-2022). Окончила Эстонский университет естественных наук по специальности экономика и предпринимательство, а также Таллиннский технический университет по специальности цифровые изменения в предпринимательстве.

Владимир Свет, министр инфраструктуры

Владимир Свет. Фото: Mihkel Maripuu

Владимир Свет - бывший член Центристской партии и бывший вице-мэр Таллинна. Занимал пост министра инфраструктуры с 23 июля 2024 года. Ранее был старейшиной районов Кесклинн и Ласнамяэ в Таллинне, а также советником канцлера юстиции. Получил степень магистра права в Тартуском университете.

Распад коалиции

Напомним, что последние недели напряженность в коалиции обострилась, и Партия реформ вместе с «Ээсти 200» все чаще намекали, что правительство может продолжить работу без социал-демократов.

На пресс-конференции премьер-министр Кристен Михал заявил, что сейчас происходит реформа правительства: «Долгое время существовала ситуация, при которой две партии были правыми, а одна - левой. В то время, когда необходимо принимать решения, нельзя бесконечно возвращаться к ним и пересматривать их. Необходимо принять решения и двигаться дальше».

В свою очередь Лаури Ляэнеметс назвал решение премьер-министра Кристена Михала о роспуске правительства безответственным и циничным шагом, направленным исключительно на спасение рекордно низкого рейтинга Партии реформ.