Бить тревогу рано Директор Ласнамяэской основной школы: мы пока не знаем, сколько учеников мы примем в этом году

Директор Ласнамяэской основной школы Милена Погодаева подчеркнула, что у них учатся только дети с особыми образовательными потребностями.

«Основанием для поступления в нашу школу является рекомендация внешкольной команды специалистов центра Rajaleidja. Согласно этим рекомендациям мы зачисляем учащихся либо в спецклассы с количеством до шести человек, либо в спецклассы с количеством до 12 человек», - объясняет она.

На данный момент в школу поступило 12 заявлений с рекомендацией Rajaleidja и 11 заявлений без рекомендации: родители ждут, когда эти рекомендации будут получены.

«Количество открываемых спецклассов зависит от того, есть ли в школе учителя, соответствующие всем необходимым на данный момент требованиям – эстонский язык на уровне С1, магистерское образование по специальности "классный учитель", свидетельство о профессиональной принадлежности», - перечисляет она, добавляя, что в Таллинне, как и во всей Эстонии в целом, наблюдаются очень серьезные проблемы с наличием достаточного количества учителей. И Ласнамяэская основная школа, к сожалению, не является исключением.

«Поэтому на данный момент мы не можем точно сказать, сколько первых классов мы откроем и какие спецклассы это будут. Соответственно, мы не знаем, сколько учеников мы примем в этом году. Надеемся, что к 10 июня будем располагать точными данными. Именно эту информацию мы даем родителям, которые обеспокоены судьбой своих детей», - сообщает Погодаева, тем самым отмечая, что информация в посте, что все места в классах их школы уже заняты не соответствует действительности.

Напомним, что ранее Rus.Postimees обращался в Таллиннский департамент образования с просьбой прокомментировать наделавший много шума в соцсетях пост. В департаменте нас также заверили, что бить тревогу еще рано и ни один первоклассник не останется без возможности получать знания.

«Открытие классов зависит от потребностей и возможностей школ, при этом ни один ребенок не останется без школы, - заверили в Таллиннском департаменте образования. - При необходимости специальные классы могут быть открыты и в школах по месту жительства».

Подробные комментарии Министерства образования, Таллиннского департамента образования, а также других школ можно прочитать здесь.