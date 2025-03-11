Предприниматель: решение правительства сдержит рост цен

Руководитель собрания Центрального союза работодателей Эстонии Айн Ханшмидт поддержал стремление новой коалиции улучшить экономическую среду и обеспечить безопасность.

«Главные проблемы Эстонии - низкий уровень чувства уверенности и затяжной экономический спад. Инвестиции в безопасность и демонстрация возросших оборонных возможностей дают как местным, так и иностранным инвесторам уверенность в планах на будущее. Экономика - это совокупный результат работы предпринимателей: если они инвестируют и находят новые возможности, экономика начинает расти, - пояснил Ханшмидт. - Смелый шаг коалиции по отмене решения обложить налогом прибыль поможет сдержать рост цен и даст уверенность».

Руководитель Центрального союза работодателей Эстонии Хандо Суттер подчеркнул, что для выхода из кризиса и повышения конкурентоспособности экономике Эстонии необходимо доверительное сотрудничество с государством.

«Работодатели надеются, что планы новой коалиции будут быстро реализованы, и мы, от имени центрального союза, готовы к тесному и конструктивному сотрудничеству. Поскольку мы представляем влиятельную часть экономики Эстонии, наши члены обладают высочайшим уровнем знаний в различных экономических вопросах. Предприниматели готовы вносить свой посильный вклад в повышение конкурентоспособности и постановку целей», - отметил Суттер.

По мнению работодателей, для того чтобы найти дополнительные средства на оборону, государству необходимо провести существенную внутреннюю реструктуризацию своей деятельности.