Центральный союз работодателей Эстонии одобряет план новой коалиции сосредоточиться на развитии экономики и повышении безопасности. Экономика перейдет от спада к росту благодаря сотрудничеству государства и бизнеса, отмечают в союзе.
Предприниматель: решение правительства сдержит рост цен
Руководитель собрания Центрального союза работодателей Эстонии Айн Ханшмидт поддержал стремление новой коалиции улучшить экономическую среду и обеспечить безопасность.
«Главные проблемы Эстонии - низкий уровень чувства уверенности и затяжной экономический спад. Инвестиции в безопасность и демонстрация возросших оборонных возможностей дают как местным, так и иностранным инвесторам уверенность в планах на будущее. Экономика - это совокупный результат работы предпринимателей: если они инвестируют и находят новые возможности, экономика начинает расти, - пояснил Ханшмидт. - Смелый шаг коалиции по отмене решения обложить налогом прибыль поможет сдержать рост цен и даст уверенность».
Руководитель Центрального союза работодателей Эстонии Хандо Суттер подчеркнул, что для выхода из кризиса и повышения конкурентоспособности экономике Эстонии необходимо доверительное сотрудничество с государством.
«Работодатели надеются, что планы новой коалиции будут быстро реализованы, и мы, от имени центрального союза, готовы к тесному и конструктивному сотрудничеству. Поскольку мы представляем влиятельную часть экономики Эстонии, наши члены обладают высочайшим уровнем знаний в различных экономических вопросах. Предприниматели готовы вносить свой посильный вклад в повышение конкурентоспособности и постановку целей», - отметил Суттер.
По мнению работодателей, для того чтобы найти дополнительные средства на оборону, государству необходимо провести существенную внутреннюю реструктуризацию своей деятельности.
«Мы удовлетворены многими государственными услугами, но их эффективности не уделяется должного внимания», - подчеркнул Суттер. Например, реформы необходимы как в образовании, так и в здравоохранении, чтобы полученные знания соответствовали потребностям рынка труда, продолжительность здоровой жизни увеличивалась, а эти услуги были финансово доступны для общества.
Государственные финансы также требуют наведения порядка, например, путем замораживания индексированных расходов, чтобы государство могло взять свои финансы под контроль и тем самым повысить предсказуемость налоговой среды.
Энергия также является важным фактором развития экономики, и энергетическая политика должна обеспечивать конкурентоспособную конечную цену на электроэнергию в регионе.
Кроме того, по мере восстановления экономики нехватка рабочей силы с необходимыми навыками вновь станет самой острой проблемой. Для решения этой проблемы необходимо как модернизировать правила найма иностранных работников, так и сделать трудовое законодательство более гибким.
Предпринимателям Эстонии и ЕС также необходимо решительное сокращение административного бремени и бюрократии. Кроме того, эстонские регуляции не должны быть строже тех, которые установлены в ЕС, или налагать ограничения, наносящие ущерб конкурентоспособности.
Центральный союз работодателей Эстонии объединяет основные отраслевые союзы и многие крупные эстонские компании. В общей сложности профсоюз напрямую и через отраслевые союзы представляет более 2000 эстонских компаний, на которых в свою очередь работают 250 000 человек. Союз является аполитичной, неправительственной организацией.