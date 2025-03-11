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Видео «Советские танки унесли жизни невинных людей»: 35 лет назад Литва стала первой, кто объявил о независимости от СССР

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Председатель Ригикогу Лаури Хуссар выступает на торжественном заседании Сейма Литвы, 11 марта 2025 года.
Председатель Ригикогу Лаури Хуссар выступает на торжественном заседании Сейма Литвы, 11 марта 2025 года. Фото: lrs.lt

11 марта 2025 года Сейм Литвы провел торжественное заседание в честь 35-й годовщины принятия акта о независимости страны. Перед литовскими коллегами выступил председатель Рийгикогу Лаури Хуссар. Rus.Postimees публикует его речь целиком.

​Дорогие друзья литовцы, ​для меня и для народа Эстонии, который я представляю как председатель парламента, большая честь участвовать в этом торжественном заседании Сейма.

Мы всегда черпаем вдохновение из Литвы. Великое Княжество Литовское было независимым и суверенным еще в XIII веке - это то, чего Эстония достичь не могла. Позже Литва вновь вдохновила нас в период советской оккупации, особенно в 1990 году, когда она смело объявила о независимости от всех угнетателей.

В Эстонии есть такая пословица: «Первая ласточка не обязательно принесет весну». Однако ваш полет к свободе был успешным: после него наступила настоящая весна! Тем не менее, мы никогда не забудем и тех, кто принес наибольшие жертвы - в январе 1991 года советские танки унесли жизни невинных людей. Сегодня мы вместе, чтобы подтвердить миру: их жертва имела смысл.

Основываясь на нашей общей истории, мы теперь должны сосредоточиться на величайшем вызове нашего времени - защите нашей свободы. Если мы, Европа - Литва, Латвия, Эстония, Польша, Финляндия, Исландия, Франция, Германия и другие страны - не примем решительных мер, если будем считать Украину незначительным вопросом или примем нечестные условия мира для Украины, мы предстанем перед судом будущих поколений.

Украина борется не только за свою свободу, но и за свободу Европы. Необходимо увеличивать военную помощь Украине, обеспечивать твердую поддержку Украины до ее победы и добиться, чтобы Россия заплатила достойную цену, применяя более жесткие санкции и действия по замороженным активам.

Вместе мы сильнее, чем поодиночке. Сотрудничая, мы достигаем больше, чем действуя в одиночку. За последние 35 лет мы поддерживали друг друга как в Балтийском пути, так и при вступлении в ЕС и НАТО. Недавно мы обеспечили себе энергетическую независимость, отключив наши электросети от России. Следующая наша цель - как можно быстрее завершить строительство «Rail Baltica».

Председатель Ригикогу Лаури Хуссар выступает на торжественном заседании Сейма Литвы, 11 марта 2025 года.
Председатель Ригикогу Лаури Хуссар выступает на торжественном заседании Сейма Литвы, 11 марта 2025 года. Фото: Olga Posaškova / lrs.lt

Самое важное - сегодня мы защищаем нашу свободу и независимость плечом к плечу с Финляндией, Латвией, Польшей, Украиной, Исландией и всеми нашими союзниками и партнерами! Вместе мы непобедимы!

С годовщиной восстановления независимости Литвы, дорогие друзья и соседи литовцы!

Да здравствует Литва!

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