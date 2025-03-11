Видео «Советские танки унесли жизни невинных людей»: 35 лет назад Литва стала первой, кто объявил о независимости от СССР

​Дорогие друзья литовцы, ​для меня и для народа Эстонии, который я представляю как председатель парламента, большая честь участвовать в этом торжественном заседании Сейма.

Мы всегда черпаем вдохновение из Литвы. Великое Княжество Литовское было независимым и суверенным еще в XIII веке - это то, чего Эстония достичь не могла. Позже Литва вновь вдохновила нас в период советской оккупации, особенно в 1990 году, когда она смело объявила о независимости от всех угнетателей.

В Эстонии есть такая пословица: «Первая ласточка не обязательно принесет весну». Однако ваш полет к свободе был успешным: после него наступила настоящая весна! Тем не менее, мы никогда не забудем и тех, кто принес наибольшие жертвы - в январе 1991 года советские танки унесли жизни невинных людей. Сегодня мы вместе, чтобы подтвердить миру: их жертва имела смысл.

Основываясь на нашей общей истории, мы теперь должны сосредоточиться на величайшем вызове нашего времени - защите нашей свободы. Если мы, Европа - Литва, Латвия, Эстония, Польша, Финляндия, Исландия, Франция, Германия и другие страны - не примем решительных мер, если будем считать Украину незначительным вопросом или примем нечестные условия мира для Украины, мы предстанем перед судом будущих поколений.