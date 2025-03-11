Видео «Советские танки унесли жизни невинных людей»: 35 лет назад Литва стала первой, кто объявил о независимости от СССР

11 марта 2025 года Сейм Литвы провел торжественное заседание в честь 35-й годовщины принятия акта о независимости страны. Перед литовскими коллегами выступил председатель Рийгикогу Лаури Хуссар. Rus.Postimees публикует его речь целиком.
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Дорогие друзья литовцы, для меня и для народа Эстонии, который я представляю как председатель парламента, большая честь участвовать в этом торжественном заседании Сейма.
Мы всегда черпаем вдохновение из Литвы. Великое Княжество Литовское было независимым и суверенным еще в XIII веке - это то, чего Эстония достичь не могла. Позже Литва вновь вдохновила нас в период советской оккупации, особенно в 1990 году, когда она смело объявила о независимости от всех угнетателей.
В Эстонии есть такая пословица: «Первая ласточка не обязательно принесет весну». Однако ваш полет к свободе был успешным: после него наступила настоящая весна! Тем не менее, мы никогда не забудем и тех, кто принес наибольшие жертвы - в январе 1991 года советские танки унесли жизни невинных людей. Сегодня мы вместе, чтобы подтвердить миру: их жертва имела смысл.
Основываясь на нашей общей истории, мы теперь должны сосредоточиться на величайшем вызове нашего времени - защите нашей свободы. Если мы, Европа - Литва, Латвия, Эстония, Польша, Финляндия, Исландия, Франция, Германия и другие страны - не примем решительных мер, если будем считать Украину незначительным вопросом или примем нечестные условия мира для Украины, мы предстанем перед судом будущих поколений.
Украина борется не только за свою свободу, но и за свободу Европы. Необходимо увеличивать военную помощь Украине, обеспечивать твердую поддержку Украины до ее победы и добиться, чтобы Россия заплатила достойную цену, применяя более жесткие санкции и действия по замороженным активам.
Вместе мы сильнее, чем поодиночке. Сотрудничая, мы достигаем больше, чем действуя в одиночку. За последние 35 лет мы поддерживали друг друга как в Балтийском пути, так и при вступлении в ЕС и НАТО. Недавно мы обеспечили себе энергетическую независимость, отключив наши электросети от России. Следующая наша цель - как можно быстрее завершить строительство «Rail Baltica».
Самое важное - сегодня мы защищаем нашу свободу и независимость плечом к плечу с Финляндией, Латвией, Польшей, Украиной, Исландией и всеми нашими союзниками и партнерами! Вместе мы непобедимы!
С годовщиной восстановления независимости Литвы, дорогие друзья и соседи литовцы!
Да здравствует Литва!
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