КаПо: арестованного в Латвии по статье «шпионаж» эстонского фотографа не задерживали в Эстонии

Полиция безопасности прокомментировала Rus.Postimees сообщения литовских коллег о том, что гражданин Эстонии, фигурирующий в уголовном деле спецслужб Латвии по статье «шпионаж», за две недели до ареста в соседней стране был задержан на родине.
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Полиция безопасности уточнила информацию Службы государственной безопасности Латвии (VDD) о задержании гражданина Эстонии. 10 марта спецслужбы соседнего государства сообщили, что 24 февраля в рамках расследования уголовного дела по статье 85.1 уголовного кодекса Латвии (организация и руководство шпионажем - прим.ред.) были задержаны граждане Эстонии и Украины. Их подозревают в сборе информации об объектах критической инфраструктуры Латвии.