КаПо: арестованного в Латвии по статье «шпионаж» эстонского фотографа не задерживали в Эстонии

​Полиция безопасности прокомментировала Rus.Postimees сообщения литовских коллег о том, что гражданин Эстонии, фигурирующий в уголовном деле спецслужб Латвии по статье «шпионаж», за две недели до ареста в соседней стране был задержан на родине.