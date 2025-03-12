Марианна Тарасенко Страсти по Штромке

Автор статьи относится к противникам этой ветки, но не потому что не любит трамваи. Шум города вообще и трамваи в особенности автор любит, более того: он любит и умеет засыпать под их визг и скрежет. Сорок лет так прожил. Но, как нынче модно говорить, есть нюанс.

Трамвай «Нежелание»

Аргументы «затрамвайщиков» немногочисленны. От местных: я тут живу, но за углом, шума не услышу, а на трамвае покатаюсь. От неместных: я тут никогда не был (как вариант - был два раза), а на трамвайчике, глядишь, к вам и приеду, хе-хе. От властей: ЕС выделил деньги нам, а хорошо будет вам, потому что мы все равно ездим на машинах. Но власти хитрят и сейчас стараются не упоминать кое-что, о чем ниже.

Противники трамвая говорят, что им удобно и так, благо ходят четыре автобуса, а единственную логистическую проблему - отсутствие прямого сообщения с Ыйсмяэ - трамвай ни разу не решит. Зато угробит узкую улицу Пухангу, которую управа обещает ух как озеленить. При этом Пухангу и так зеленая - правда, с одной стороны, но как раз с той, с которой улицу можно слегка расширить. Именно за счет газонов, деревьев и кустов. С другой расширять уже некуда и озеленять негде.