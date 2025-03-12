Споры вокруг трамвайной линии в Пельгуранд не утихают. Многие местные жители - категорически против, за - инициаторы проекта, то есть городские власти. В обсуждении приняли участие и живущие в других районах, не всегда понимая, о чем речь, пишет журналист Rus.Postimees Марианна Тарасенко.
Марианна Тарасенко ⟩ Страсти по Штромке
Автор статьи относится к противникам этой ветки, но не потому что не любит трамваи. Шум города вообще и трамваи в особенности автор любит, более того: он любит и умеет засыпать под их визг и скрежет. Сорок лет так прожил. Но, как нынче модно говорить, есть нюанс.
Трамвай «Нежелание»
Аргументы «затрамвайщиков» немногочисленны. От местных: я тут живу, но за углом, шума не услышу, а на трамвае покатаюсь. От неместных: я тут никогда не был (как вариант - был два раза), а на трамвайчике, глядишь, к вам и приеду, хе-хе. От властей: ЕС выделил деньги нам, а хорошо будет вам, потому что мы все равно ездим на машинах. Но власти хитрят и сейчас стараются не упоминать кое-что, о чем ниже.
Противники трамвая говорят, что им удобно и так, благо ходят четыре автобуса, а единственную логистическую проблему - отсутствие прямого сообщения с Ыйсмяэ - трамвай ни разу не решит. Зато угробит узкую улицу Пухангу, которую управа обещает ух как озеленить. При этом Пухангу и так зеленая - правда, с одной стороны, но как раз с той, с которой улицу можно слегка расширить. Именно за счет газонов, деревьев и кустов. С другой расширять уже некуда и озеленять негде.
Кроме того, дома, на этой улице - или очень старые, или (и) построены на плавуне. Трещины на фасадах и внутри зданий уже есть, и кто даст гарантию, что они не рухнут?
И главный вопрос: кому нужен трамвай, идущий в никуда? Это же тупик - прибрежный парк и море. А трамвайное кольцо планируется соорудить, дважды перерезав улицу Пельгуранна, как раз в центре этого парка, таким образом, разрезав и его. Но по праздникам именно здесь тусуется народ, проводят спортивные соревнования и ярмарки. Здесь полно людей и в будни - гуляющих с детьми, катящих на велосипедах, роликах и самокатах, загорающих.
Здесь оборудованы места для отдыха, игры в шахматы, детская и спортивная площадки. Скачут зайцы и белки, барабанят по стволам дятлы, утки ведут свои выводки к воде. И да, здесь растут самые разнообразные деревья, которые придется срубить. Исключительно в рамках программы «мы сделаем Штромку зеленой»? Зимой здесь катаются на лыжах и встречают Новый год, летом не прерывается поток идущих на пляж. Много детей, которые бегают без взрослых, для которых трамвайное кольцо в таком месте является прямой угрозой.
Мало того: будет перерезана и гордость Таллинна, сам знаменитый променад, идущий аж от Какумяэ, созданный в том числе и для велосипедистов, которых так поддерживает город, - чтобы они могли кататься там, не опасаясь более тяжелых участников дорожного движения.
Гладко было на бумаге
То есть трамвайное кольцо там точно не нужно. Даже районной управе. Даже городу. И вряд ли - ЕС, который выделяет деньги на трамвай. Но для чего тогда городится этот огород? И вот теперь вернемся к тому, о чем сейчас предпочитают помалкивать.
Нынешнюю городскую коалиционную власть принято ругать - город перерыт, ни пройти ни проехать и так далее. Власть оправдывается: это начато при центристах и сейчас просто нет иного выхода, кроме как закончить. Логично. Но стоить вспомнить, что идея проведения трамвайных путей на Штромку тоже принадлежит центристам.
Активно это стали обсуждать пять лет назад, но тогда объявили прямо: трамвай нужен, чтобы соединить с центром еще только запланированные жилые кварталы в бывшей промзоне полуострова Копли. И опубликовали проект: трамвай идет по Пухангу, затем по Пельгуранна, а поскольку она еще более узкая, то, вероятно, прямо по полянам вдоль моря, сворачивает на Коплиранна (совсем узкую улочку, пролегающую через частный сектор) и несется куда-то там дальше - где еще ничего не построено. О кольце тогда ни слова не говорилось.
И летом ковидного 2020 года я отправилась показывать Коплиранна тогдашнему вице-мэру Андрею Новикову и сопровождавшему его представителю Транспортного департамента. Подробный отчет об этой прогулке можно прочитать здесь. Судя по выражению лиц обоих, они увидели Коплиранна впервые, но представитель департамента быстро взял себя в руки и произнес что-то вроде «да ништяк, пролезет». Вице-мэр все же засомневался и запросил у проектировщика вариант с «запасным коридором», который чисто теоретически выводил рельсы на ту же улицу Копли, по которой трамваи бодро бегают вот уже много десятилетий.
Умение остановиться
То есть смысла в новой трамвайной линии очень мало, но в трамвайном кольце без продолжения - чуть меньше, чем нет вообще. Так что кольцо на пляже имеет иной, тайный смысл: оно послужит очередным объяснением из разряда «раз уж начали, надо закончить» в будущем. И сгодится для любой власти: трамвай уже тут, пользы от него - один вред, кольцо народу не нравится, поэтому - идя навстречу пожеланиям трудящихся - потащим линию дальше, может, и сгодится. А нет - так «штош».
Но сейчас как раз тот случай, когда у городских властей есть возможность не продолжать это варварское начинание предшественников, по гениальности сопоставимое с идеей проведения трамвая на Вышгород. А что? Я вон вчера от Домской церкви до остановки автобуса 15 минут шла - и это вниз! Так пустите туда трамвай, а то забираться на горку вообще трудно.
Подводим итоги. Плюс трамвая - сомнительная разгрузка дорог, ведущих в Пыхья-Таллинн. Кто ездит на машине, на ней ездить и будет, особенно в сторону Хаабрести. Остальным хватает автобусов, а если заменить их на трамвай, так этот не вполне надежный вид транспорта подразумевает наличие альтернативы (и она везде есть). Проще на небольших улицах ликвидировать бутылочные горлышки, городом и созданные. И перестать рассказывать людям, что им удобно, а что нет: изучившим свой район не по картам, а на собственном опыте, все же виднее.
Минусы - создание серьезной головной боли жителям микрорайона и уничтожение парка, променада, всей уникальной для Таллинна зоны отдыха вместе с ее флорой и фауной. Ну и полная бессмысленность линии, пролегающей по территории, на которой нет ни магазинов, ни поликлиник, ни центров досуга, ни любых других пользующихся спросом учреждений. А аргумент о европейских деньгах… Вон, на оборону потратьте. Я уверена, что при желании и должной смекалке целевое назначение средств можно изменить: с учетом момента.