Россия продолжает молчать о предложении США и Киева на 30 дней прекратить боевые действия. Вместо этого Путин в военном кителе позирует перед камерами в Курске. Тем временем спецпосланник Трампа летит в Москву. Что очевидно в этих новостях, Rus.Postimees рассказал Аббас Галлямов, политолог, политэмигрант, бывший спичрайтер Путина.
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Интервью ⟩ Россия продолжит воевать: Путин в камуфляже – это для россиян, а не для Трампа (1)
В каком положении оказался Кремль после переговоров Украины и США, где Киев и Вашингтон согласовали идею 30-дневного перемирия. Как с происходящим связан город Суджа в Курской области. Какие вопросы сейчас являются главными для понимания будущего войны. Об этом эксперт рассказал в интервью.