В каком положении оказался Кремль после переговоров Украины и США, где Киев и Вашингтон согласовали идею 30-дневного перемирия. Как с происходящим связан город Суджа в Курской области. Какие вопросы сейчас являются главными для понимания будущего войны. Об этом эксперт рассказал в интервью.