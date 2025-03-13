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Интервью Россия продолжит воевать: Путин в камуфляже – это для россиян, а не для Трампа (1)

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Путин 12 марта приехал в Курскую область впервые с момента начала операции ВСУ. Украина с августа 2024 года удерживала город Суджа. В среду подразделения ВСУ были выведены.
Путин 12 марта приехал в Курскую область впервые с момента начала операции ВСУ. Украина с августа 2024 года удерживала город Суджа. В среду подразделения ВСУ были выведены. Фото: Reuters / Scanpix

Россия продолжает молчать о предложении США и Киева на 30 дней прекратить боевые действия. Вместо этого Путин в военном кителе позирует перед камерами в Курске. Тем временем спецпосланник Трампа летит в Москву. Что очевидно в этих новостях, Rus.Postimees рассказал Аббас Галлямов, политолог, политэмигрант, бывший спичрайтер Путина.​

В каком положении оказался Кремль после переговоров Украины и США, где Киев и Вашингтон согласовали идею 30-дневного перемирия. Как с происходящим связан город Суджа в Курской области. Какие вопросы сейчас являются главными для понимания будущего войны. Об этом эксперт рассказал в интервью.

Политолог Аббас Галлямов рассказал Rus.Postimees о реакции Кремля на идею 30-дневного перемирия.
Политолог Аббас Галлямов рассказал Rus.Postimees о реакции Кремля на идею 30-дневного перемирия. Фото: из личного архива Аббаса Галлямова
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