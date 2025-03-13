Министр: работники при найме нуждаются в большей защите

Главная цель изменений – снизить интерес работодателей к использованию договоров обязательственного права (подряда и поручения – ред.) вместо трудового договора.

Новые соглашения позволят устанавливать диапазон рабочего времени: фиксированные часы и дополнительные, которые могут быть отработаны или нет.

Например, работник сможет официально трудиться с нагрузкой от половины до полной ставки.

По заявлению правительства, поправки обеспечат гибкость как для работодателей, так и для сотрудников, особенно в условиях нестабильного объема работ.

Кроме того, изменения направлены на ограничение использования договоров обязательственного права, которые не гарантируют соцпакет и защиту прав работников.

В таких договорах не предусмотрены нормы о рабочем времени, минимальной зарплате и оплачиваемом отпуске.

Это означает, что сотрудник может получать ниже минимальной ставки и не иметь права на компенсацию за неиспользованный отпуск.

Правительство одобрило инициативу Кельдо и направит законопроект в Рийгикогу для обсуждения, внесения поправок и последующего голосования.