Тынис Пальтс Первая пенсионная ступень убивает рождаемость

Первый этап длится с рождения до 18-25 лет. На этом этапе человек зависит от человека на втором этапе.

Второй этап длится с 18-25 лет до 40-50 лет. На этом этапе у человека первого этапа появляется три или более потомков - это время, когда закладываются основы жизненного пути.

Третий этап длится с 40-50 до 60-70 лет, и в этот период братья и сестры сожержат своих родителей.

Четвертый этап начинается между 60 и 70 годами и заканчивается смертью. В этот период пожилые люди зависят от своих трех и более детей. Чем больше детей, тем лучше условия жизни на этом этапе.

Формальное решение также должно быть установлено в соответствии с ритмом природы, тогда оно будет работать лучше всего. Было бы естественно, если бы каждая ячейка общества рожала и воспитывала столько детей, сколько она может прокормить. Самая лучшая и крепкая связь между поколениями - это когда дети поддерживают семью на пенсии.