Действующая пенсионная система напрямую работает против рождаемости, поскольку бездетные люди могут обеспечить себя на пенсии гораздо лучше, чем люди с детьми, пишет бывший министр финансов Тынис Пальтс («Отечество»).
Тынис Пальтс ⟩ Первая пенсионная ступень убивает рождаемость
Однако в будущем сегодняшние дети будут оплачивать более высокие пенсии людям, которые сами не вырастили детей. Живя в такой системе, рациональным решением будет не иметь детей - по сути, это политика нулевого ребенка.
Я объясню более подробно, как это происходит. Воспитание одного ребенка до взрослого возраста обходится не менее чем в 200 000 евро. Для того, чтобы общество существовало из поколения в поколение с одинаковой численностью населения, неизбежно необходимо воспитывать в семье троих и более детей, чтобы компенсировать естественную смертность в обществе. Таким образом, воспитание троих детей обходится примерно в 600 000 евро.
Воспитывая не менее троих детей, люди делают стопроцентный вклад в устойчивое развитие Эстонии и обеспечение будущих пенсий. Бездетный человек вносит лишь около десяти процентов в устойчивость общества, поддерживая детские сады и школы за счет налогов, уплаченных им за всю жизнь. Но налогоплательщики, имеющие детей, также платят те же налоги.
Когда налогоплательщик, не имеющий детей, достигает пенсионного возраста, он оказывается в необычайно выгодном положении во многих отношениях. Во-первых, за свою жизнь он имел возможность сэкономить не менее 600 000 евро по сравнению с теми, кто вырастил троих детей к пенсионному возрасту.
Во-вторых, у него, как правило, было больше времени и возможностей посвятить себя карьере и получать более высокую зарплату, что, в свою очередь, дает больше шансов на получение более высокой пенсии.
В-третьих, самым любопытным фактом является то, что дети людей, которые сами находятся в худшем положении и получают меньшую пенсию, будут платить им эту более высокую плату. Такая ситуация по своей сути противоречит желанию иметь и воспитывать детей. Воспитание детей на протяжении всей жизни напрямую снижает обеспеченность на пенсии.
Более того, проблемная система порождает еще больше проблем. Поскольку она негативно влияет на рождаемость, это приводит к уменьшению числа налогоплательщиков для будущих поколений, что также снижает будущие пенсии. Также будет меньше плательщиков пенсий у того же поколения, которое не сумело вырастить плательщиков пенсий. Эта так называемая система Бисмарка, или первая ступень, работала, когда в семьях было больше двух детей. Однако сейчас эта система разрушает сама себя.
Решение - привести законы в соответствие с законами природы
Как вырваться из саморазрушительной спирали пенсионной системы? Ответ дает сама Мать-природа. Естественный жизненный цикл в самовосстанавливающемся устойчивом обществе должен соответствовать законам природы, биологическим особенностям человека и культурному пространству Запада.
Проще говоря, люди смертны, но на протяжении тысячелетий наши предки не ели своих родителей, а помогали им жить даже в старости. У людей также запрограммировано естественное воспроизводство, например, сон в темное время суток и бодрствование в течение дня.
Продолжительность жизни человека условно делится на четыре этапа, которые в среднем длятся 22 года и в течение которых человек играет роль как добытчика, так и иждивенца.
Первый этап длится с рождения до 18-25 лет. На этом этапе человек зависит от человека на втором этапе.
Второй этап длится с 18-25 лет до 40-50 лет. На этом этапе у человека первого этапа появляется три или более потомков - это время, когда закладываются основы жизненного пути.
Третий этап длится с 40-50 до 60-70 лет, и в этот период братья и сестры сожержат своих родителей.
Четвертый этап начинается между 60 и 70 годами и заканчивается смертью. В этот период пожилые люди зависят от своих трех и более детей. Чем больше детей, тем лучше условия жизни на этом этапе.
Формальное решение также должно быть установлено в соответствии с ритмом природы, тогда оно будет работать лучше всего. Было бы естественно, если бы каждая ячейка общества рожала и воспитывала столько детей, сколько она может прокормить. Самая лучшая и крепкая связь между поколениями - это когда дети поддерживают семью на пенсии.
Естественная продолжительность жизни дала бы людям дополнительный стимул растить и обучать максимально способное потомство на втором этапе их жизни. Это также будет синергетически выгодно для общества в целом. Тогда люди будут жить реальностью и не будут впадать в абсурдную иллюзию «текущей накопительной пенсии», которая гласит, что воспитание детей обходится в ноль евро и, следовательно, его не нужно вкобчать в первую пенсионную ступень.
Противоестественную систему можно изменить за одно поколение
Идеальной ситуацией было бы, если бы дети зарабатывали пенсии только для своих родителей. К сожалению, это невозможно изменить в одночасье. Первую ступень необходимо заменить системой, поддерживающей рождаемость, шаг за шагом на протяжении жизни одного поколения.
Работающим детям должно быть предоставлено право переводить часть своего социального налога родителям в качестве начальной прибавки к пенсии. Дети должны заполнить заявление и указать, кому будет направляться их налог. Это должно происходить поэтапно. В первый год можно направить один процентный пункт, во второй - два, и так далее. В течение двадцати лет дети получат право полностью направлять свою долю соцналога на нужды родителей. Соответственно, основная часть первой пенсионной стпени в государственном бюджете начнет сокращаться.
Тогда будет создана справедливая и естественная система. Люди, воспитывающие детей, смогут рассчитывать на своих детей. Чем лучше вы воспитываете своих детей, как в моральном, так и в трудовом плане, тем больше вы можете рассчитывать на них в будущем. Те же, кто не воспитывает детей, смогут самостоятельно копить на пенсию в рамках третьей ступени.
Это справедливо как для отдельных людей, так и для общества. Тот, кто не внес стопроцентный вклад в устойчивое развитие общества, воспитав в течение своей жизни как минимум троих детей, будет вынужден вкладывать сэкономленные на воспитании детей деньги в оплату своего собственного ухода в старости.
Через одно поколение мы получим три типа пенсионеров:
1. Пенсионеры, которые содержатся за счет взносов из соцналога детей;
2. Пенсионеры без детей, у которых есть преимущество накопления активов и денег на старость. В целом это похоже на то, что сейчас делается за счет накопления в рамках третьей ступени;
3. Ленивые люди или люди, неспособные сделать это по независящим от них обстоятельствам, не имеющие детей, но не накопившие денег самостоятельно. Они обеспечиваются за счет социальных пособий, право на которые и их размер зависят от обстоятельств их неспособности накопить деньги самостоятельно.
Масштабная реформа семейных пенсий - необходимый шаг для спасения Эстонии как самого нестабильного национального государства в Европе. Мы не должны оправдывать свои упущения банальным доводом о том, что уровень рождаемости низок и в других местах.
В следующий срок правления патриотические партии должны обязательно провести еще более масштабные реформы в дополнение к восстановлению инвестиций в рождаемость, чтобы устранить факторы, сдерживающие рождаемость.
Одиним из важныйших шагов должно стать устранение абсурдной иллюзии, которая в настоящее время закреплена в законе и которая заключается в том, что отсутствие необходимости воспитывать детей на пенсии дает вам преимущество перед теми, кто воспитывает детей. С политикой нулевого количества детей должно быть покончено!