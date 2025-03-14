Интервью «Понимать логику языка – это как проникать в ДНК народа»: группа АИГЕЛ о новой реальности, где люди – это газ, а жизнь – это сейчас

Они стали звездами в той России, которой больше нет. Они оставили Россию из-за войны и отказа терять свою уникальность. Они стали звездами вне РФ. Их музыка занимает первые места самого народного мирового чата Shazam. Группа АИГЕЛ даст большой сольный концерт в Таллинне 21 марта. Postimees поговорил с музыкантами в день премьеры их новой песни.
AIGEL - дуэт певицы из Татарстана Айгель Гайсиной и музыканта из Санкт-Петербурга Ильи Барамия. Группа запрещена в России. Их песня «Пыяла», исполненная на татарском языке, в 2023 году возглавила мировой чат Shazam. Их клип «Татарин» остается на YouTube одним из самых просматриваемых видео от независимых музыкантов. Накануне войны, которую Россия развязала в Украине, клип АИГЕЛ «You're Born» получил награду на фестивале «Каннские львы». Впервые после переезда из РФ группа выпускает новый альбом. 14 марта состоялся релиз нового сингла «Killer qız».
- Ваш новый альбом выходит четыре года спустя после прошлой большой пластинки с саундтреком к фильму «Топи». С тех пор у вас было множество синглов, но не альбомов. Почему решили вернуться к большой форме?
Айгель: Мне нравится слушать музыку альбомами, это дает больше времени побыть в мире артиста и больше проникнуться атмосферой, хотя и говорят, что, вроде как, альбомы - это не очень современно. Мне интересна эволюция человека и артиста. Собирая этот альбом и чекая треки, которые в него вошли, я и нас смогла расслушать новыми, услышать какие-то наши собственные тенденции.
Илья: Смогли сконцентрироваться и заставить себя. Альбом более сложная, но более интересная форма. Надеюсь, русскоязычный доделаем в этом же году.
- Что означает название альбома и первого сингла к нему «Killer qız»? О чем этот трек? Мои языковые навыки поставили меня в тупик.