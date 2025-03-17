Госпримиритель: при наличие сильного профсоюза можно достучаться до властей

Виркебау работает государственным примирителем с 2017 года. В его задачи входит примирение работников и работодателей, когда им не удалось договориться между собой и ситуация доходит до объявления крупной забастовки.

Ведущая Елена Соломина попросила госпримирителя поделиться опытом: «Что вы видите, насколько власть готова прислушиваться к простому человеку?»

«Можно сказать, что ситуация складывается по-разному, - признал Виркебау. - Например, в прошлом году прошла забастовка учителей, после которой им повысили нижний предел зарплаты. Очень сильные профсоюзы в секторе здравоохранения, поэтому последние восемь лет удается договориться, не останавливая работу».

Госпримиритель уверен, что при наличие сильных профессиональных союзов, можно добиться очень многого и заставить власти слушать требования работников: «И это является позитивным примером для меня».

Решать рабочие споры можно при помощи профсоюзов, а как достучаться до властей, если речь идет о введении новых налогов, изменении городской среды или общего уклада жизни? Почему глас народа не слышно, а сам народ не верит в то, что до властей можно достучаться?

На эти вопросы будут искать ответы герои и эксперты нового выпуска дискуссионной передачи «Своя правда» в понедельник, 16 марта, в 20:30 на канале ETV+. Ведущая - Елена Соломина.