Пока в правительстве переполох, Rus.Postimees спросил жителей Таллинна, следят ли они за громкими новостями о коалиции и какие вопросы, по их мнению, сейчас должны быть в приоритете у политиков.
ОПРОС НЕДЕЛИ ⟩ «Наша политика – это ужас»: жители Эстонии об исключении соцдемов из коалиции
В эстонском правительстве произошли серьезные изменения - социал-демократов исключили из коалиции. Премьер-министр Кристен Михал объяснил это тем, что левый политический курс слишком долго доминировал в управлении страной. Новая коалиция, в составе Партии реформ и «Ээсти 200», пообещала снизить налоговую нагрузку и проводить более эффективную политику.
Владимир
Я слежу за новостями, и считаю, что то, как социал-демократов исключили из коалиции - это ошибка. Обычно я поддерживал Центристскую партию, но в последнее время мне начали симпатизировать социал-демократы. Мне жаль, что их убрали, потому что чем больше разных мнений в правительстве, тем лучше.
Думаю, их уход многое изменит, ведь они уделяли больше внимания социальной политике. Теперь этот взгляд исчезнет из правительства, и это может негативно сказаться на дальнейших общих решениях.
Сейчас в мире сложилась особая политическая ситуация: пока не закончится война, в первую очередь нужно уделять внимание обороне, а уже потом всем остальным вопросам, в отношении которых сейчас приходится ужимать расходы.
Марге
Я слышала, что социал-демократов исключили из коалиции, и считаю, что это правильное решение. Мне кажется, что ситуация улучшится, и законы будут приниматься быстрее. По крайней мере, у меня сложилось такое впечатление.
В первую очередь необходимо довести до конца законы, которые планировались в правительстве. Например, те, что касаются владельцев серых паспортов.
Вера
Наша политика - это ужас. Я слежу за новостями, и то, что социал-демократов выгнали из коалиции, по-моему, просто ужасно. Я считаю, что если три партии собрались вместе, то должны и дальше вместе принимать решения. А теперь все осталось в руках «Ээсти 200» и Партии реформ. Зачем вообще все это затевали, если в итоге получилось так?
У них какие-то свои планы, и мы не можем за них решать, правильно это или нет. Трудно сказать, должна ли была уйти именно Социал-демократическая партия или кто-то другой. Мы же не сидим на этих заседаниях и не знаем всех закулисных решений.
В политике что-то поменяется, что-то оставшиеся партии изменят. Но, мне кажется, в первую очередь надо решать вопросы зарплат и пенсий. Вот я только что сходила в магазин, оплатила электричество в частном доме, что стоит в среднем 300-400 евро. Вся пенсия уходит на это! Так жить очень тяжело!
Дмитрий
Честно говоря, я не слежу за новостями, просто нет времени, не смотрю и не читаю.
Краем уха слышал от коллег, что социал-демократов выгнали из коалиции и, вроде бы, Владимир Свет тоже ушел. Но я не могу ничего сказать по этому поводу, потому что не слежу за ситуацией, а значит, и оценивать ее не могу.
Еще коллеги рассказывали, что Свет и Хартман получат выходные пособия в размере почти 70 тысяч евро. Многие завидуют, обсуждают это. Наверное, заслужили, но я точно не знаю и не уверен.
Николай
Я слежу за новостями, но не слишком увлекаюсь политикой и тем, что происходит в правительстве. Политика постоянно меняется, и за ней нет смысла следить - все равно не уследишь. В целом, мне это не особо интересно.
У меня нет конкретных мыслей о том, что нужно менять. Я просто хочу, чтобы у нас все было хорошо. Ну а как будет - так и будет, все зависит от того, как правительство сориентируется в это неопределенное время.
Федор
Слышал, что социал-демократов выгнали, но ничего по этому поводу не думаю. Мне кажется, что «Ээсти 200» и Партия реформ справятся сами. Будут ли какие-то перемены - не уверен, сказать не могу.
Я считаю, что давать советы политикам бесполезно. Гораздо важнее повышать собственную грамотность. Судя по комментариям в соцсетях, многие даже не понимают, что мы сейчас строим в стране. А мы строим капитализм.
Люди не задумываются о том, как должна работать система, а просто ждут изменений. А ведь если повышается уровень грамотности населения, растет и ответственность. Тогда можно лучше понимать, что происходит в правительстве и от чего это зависит.
Простой человек что-то слышит, но в детали не вникает. Недостаточно просто сидеть и ждать, что все само станет лучше. Нужно хотя бы читать книги, потому что без чтения не будет мышления. Еще важно учить иностранные языки - они развивают мозг. И это касается не только детей, но и старшего поколения. Если человек перестает учиться, он быстро стареет, а правительству это только на руку.