ОПРОС НЕДЕЛИ «Наша политика – это ужас»: жители Эстонии об исключении соцдемов из коалиции

В эстонском правительстве произошли серьезные изменения - социал-демократов исключили из коалиции. Премьер-министр Кристен Михал объяснил это тем, что левый политический курс слишком долго доминировал в управлении страной. Новая коалиция, в составе Партии реформ и «Ээсти 200», пообещала снизить налоговую нагрузку и проводить более эффективную политику.

Владимир

Владимир. Фото: Сандер Ильвест

Я слежу за новостями, и считаю, что то, как социал-демократов исключили из коалиции - это ошибка. Обычно я поддерживал Центристскую партию, но в последнее время мне начали симпатизировать социал-демократы. Мне жаль, что их убрали, потому что чем больше разных мнений в правительстве, тем лучше.

Думаю, их уход многое изменит, ведь они уделяли больше внимания социальной политике. Теперь этот взгляд исчезнет из правительства, и это может негативно сказаться на дальнейших общих решениях.

Сейчас в мире сложилась особая политическая ситуация: пока не закончится война, в первую очередь нужно уделять внимание обороне, а уже потом всем остальным вопросам, в отношении которых сейчас приходится ужимать расходы.

Марге

Марге. Фото: Сандер Ильвест

Я слышала, что социал-демократов исключили из коалиции, и считаю, что это правильное решение. Мне кажется, что ситуация улучшится, и законы будут приниматься быстрее. По крайней мере, у меня сложилось такое впечатление.

В первую очередь необходимо довести до конца законы, которые планировались в правительстве. Например, те, что касаются владельцев серых паспортов.

Вера

Вера. Фото: Сандер Ильвест