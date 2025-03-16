Две трагедии за выходные: пожар унес жизнь женщины

На месте происшествия выяснилось, что бревенчатый дом сгорел и спасти его уже не представляется возможным. По предварительным данным, было известно, что в доме мог находиться человек. Спасатели стали тушить пожар и искать человека. В итоге в доме была найдена погибшей женщина лет восьмидесяти.