Сегодня, 16 марта, в 7:13 в Центр тревоги поступило сообщение о пожаре в деревне Рава в волости Козе.
Две трагедии за выходные: пожар унес жизнь женщины
На месте происшествия выяснилось, что бревенчатый дом сгорел и спасти его уже не представляется возможным. По предварительным данным, было известно, что в доме мог находиться человек. Спасатели стали тушить пожар и искать человека. В итоге в доме была найдена погибшей женщина лет восьмидесяти.
На вызов отреагировали спасатели Козе, Кехра и Пайде, а также спасатели-добровольцы Арду. Пожар был ликвидирован в 9:30.
Причина пожара будет установлена в ходе дальнейшего производства.
В этом году в пожарах уже погибли восемь человек. Предыдущий трагический инцидент произошел вчера, 15 марта, в Нарве, где в пожаре погиб мужчина средних лет.