Депутат Рийгикогу Раймонд Кальюлайд заявил, что в свете вопросов, обсуждаемых сейчас на коалиционных переговорах Партии реформ и «Ээсти 200», решение об отправке военнослужащих Сил обороны с возможной (миротворческой - BNS) миссией в Украину не входит в компетенцию правительства.
Раймонд Кальюлайд: отправка Сил обороны в Украину не в компетенции правительства
«Комментарий Михала о возможном размещении Сил обороны Эстонии в Украине - "Если союзники отправятся в Украину, мы не останемся в стороне" - совершенно неуместен в контексте ведущихся сейчас коалиционных переговоров, - подчеркнул Кальюлайд, ссылаясь на интервью ERR с премьер-министром Кристеном Михалом в субботу. - Решение об этом будет принимать не Кристен Михал и не (глава МИД ) Маргус Цахкна. У них нет на это полномочий. Решение об этом не может быть принято и двумя партиями новой коалиции, представляющими менее 20 процентов избирателей».
«Тщательно взвешенное решение "да" или "нет" по этой теме должен принять Рийгикогу - а не двое человек, желающих продемонстрировать свое могущество», - приводит BNS запись Кальюлайда в социальных сетях.
«Вопрос безопасности заключается в том, что будем делать мы, если наши союзники отправятся в Украину с миротворческой миссией. Я скажу так, что если союзники отправятся, то мы в стороне не останемся», - заявил Михал в интервью ERR в субботу.