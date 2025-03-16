Раймонд Кальюлайд: отправка Сил обороны в Украину не в компетенции правительства

«Комментарий Михала о возможном размещении Сил обороны Эстонии в Украине - "Если союзники отправятся в Украину, мы не останемся в стороне" - совершенно неуместен в контексте ведущихся сейчас коалиционных переговоров, - подчеркнул Кальюлайд, ссылаясь на интервью ERR с премьер-министром Кристеном Михалом в субботу. - Решение об этом будет принимать не Кристен Михал и не (глава МИД ) Маргус Цахкна. У них нет на это полномочий. Решение об этом не может быть принято и двумя партиями новой коалиции, представляющими менее 20 процентов избирателей».