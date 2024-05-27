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Кая Каллас: решение об отправке военных Эстонии в Украину будет принимать Рийгикогу

rus.postimees.ee
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Премьер-министр Эстонии Кая Каллас активно жестикулирует во время беседы с командующий британскими войсками в Эстонии. Неизвестное место в Эстонии, 15 мая 2024 года.
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас активно жестикулирует во время беседы с командующий британскими войсками в Эстонии. Неизвестное место в Эстонии, 15 мая 2024 года. Фото: AP Photo / Hendrik Osula / Scanpix

Премьер-министр Эстонии продолжает делать заявления о перспективах отправки военнослужащих Сил обороны в Украину. По словам Каллас, этот вопрос лежит в сфере полномочий Рийгикогу.

«Мы не будем ничего исключать», - ответила Кая Каллас шведским журналистам на вопрос о перспективах участия солдат стран НАТО в боевых действиях в Украине.

На вопрос издания Svenska Dagbladet, готовы ли эстонцы воевать в Украине, Кая Каллас заявила, что этот вопрос будет принимать Рийгикогу.

«У нас демократия, а значит, нам нужно решение парламента о вводе туда сухопутных войск. Парламент представляет народ, и в таких случаях мы проводим публичное обсуждение. Мы не стали бы делать это тайно», - сказала Кая Каллас.

27 мая Rus.Postimees опубликовал опрос жителей Таллинна о том, как они относятся к перспективе отправки военнослужащих Эстонии в Украину. Читайте наш материал - «Зачем людей на убой гнать?»: жители Эстонии об отправке войск НАТО в Украину».

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Ранее Каллас сообщила, что специалисты стран НАТО уже работают в Украине вместе с ВСУ.

«Есть страны, которые уже обучают солдат на месте [в Украине]», - цитировало слова Каи Каллас издание Financial Times ровно неделю назад.

В тот же день официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова прокомментировала утверждение Каллас о том, что некоторые страны НАТО уже направили своих экспертов в Украину для помощи ВСУ.

«Некоторые страны уже получают своих обучающих обратно. Только молчат об этом. Надеюсь, храбрая Кая расскажет подробности», - заявила Захарова 20 мая.

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13 мая издание Breaking Defense со ссылкой на советника президента Эстонии по вопросам национальной безопасности Мадиса Ролла сообщило, что эстонское правительство всерьез обсуждает возможность отправки войск в западную Украину. На следующий день Мадис Ролл опроверг эту информацию.

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