«А мне ChatGPT так посоветовал уволиться»: житель Эстонии доверился ИИ и остался без выплат

«А я у ChatGPT спросил», - признался работник.

Трудовая инспекция объясняет, что искусственный интеллект во многом может быть хорошим помощником, но он может ошибаться или же неправильно понять вопрос и соответственно выдать некорректный ответ: «В нашем случае, он посоветовал работнику уволиться по ч. 3 ст. 91, а надо было по ч.2 ст. 91. И, казалось бы, всего одна цифра, но совершенно другие последствия».

Напомним, что если трудовые отношения прекращаются на основании ч. 3 ст. 91, работник не может рассчитывать ни на что кроме последнего счета (заработанная, но не полученная зарплата и компенсация за не использованные дни отпуска). И он, конечно же, не будет получать страховое возмещение по безработице.

А вот в случае с ч. 2 ст. 91 работник, помимо последнего счета, мог бы претендовать на компенсацию за прекращение трудового договора в чрезвычайном порядке в размере трех средних заработных плат работника, а также и на страховое возмещение от Кассы по безработице.

И если бы звонивший в Трудовую инспекцию человек, составляя заявление, хотя бы указал, в чем были нарушения со стороны работодателя и что именно из за этих нарушений условий трудового договора он был вынужден уволиться (т.е. в уведомлении была бы конкретно выражена воля работника), то установить правильную статью в Комиссии по трудовым спорам было бы не сложно. Но случилось, что случилось.