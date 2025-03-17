В Трудовую инспекцию обратился опечаленный гражданин. «Меня к вам направила Касса по безработице. «Я написал заявление об увольнении, пришел становится на учет, а там сказали, что никаких выплат мне не положено, потому что работодатель указал неверную статью», - пожаловался он.
«А мне ChatGPT так посоветовал уволиться»: житель Эстонии доверился ИИ и остался без выплат
Юрист-консультант стал разбираться. Оказалось: обычная история. У работодателя начались финансовые трудности: работа то есть, то нет. И он решил перевести работника со ставки на сдельную оплату труда, т.е. сколько сделал, столько и получил. Мнением работника он не интересовался, рассказывает Трудовая инспекция на своей странице в Facebook.
«И вот, получает человек вдвое уменьшенную зарплату, изумляется и, конечно же, идет разбираться. Работодатель пожимает плечами, отмахивается и говорит коронную фразу всех работодателей: "Не нравится - увольняйся"», - описывает Трудовая инспекция.
Работник не сдался, начал искать информацию в интернете и скоро понял, что работодатель не имел права в одностороннем порядке менять способ начисления зарплаты, а соответственно и ее размер. Это нарушение.
«И тогда я решил написать заявление о расторжении трудовых отношений по части 3 статьи 91 статье Закона о трудовом договоре, то есть по вине работодателя», - рассказал работник. На уточняющий вопрос юриста-консультанта, указал ли он причину, почему именно прекращает трудовые отношения с работодателем, человек ответил: «Нет, только статью ч. 3. ст. 91».
Юрист пояснил, что чэ 3 ст. 91 говорит о том, что работник прекращает трудовые отношения по каким-то непредвиденным обстоятельствам, например, семейным или по состоянию здоровья.
«А вот если причина в том, что работодатель не выполняет условия трудового договора, например, не платит заработную плату, меняет условия трудового договора в одностороннем порядке, недостойно обращается с работником, то это уже ч. 2 ст. 91! Кстати, а кто вам подсказал писать заявление об увольнении с указанием именно этой статьи?» - поинтересовался он.
«А я у ChatGPT спросил», - признался работник.
Трудовая инспекция объясняет, что искусственный интеллект во многом может быть хорошим помощником, но он может ошибаться или же неправильно понять вопрос и соответственно выдать некорректный ответ: «В нашем случае, он посоветовал работнику уволиться по ч. 3 ст. 91, а надо было по ч.2 ст. 91. И, казалось бы, всего одна цифра, но совершенно другие последствия».
Напомним, что если трудовые отношения прекращаются на основании ч. 3 ст. 91, работник не может рассчитывать ни на что кроме последнего счета (заработанная, но не полученная зарплата и компенсация за не использованные дни отпуска). И он, конечно же, не будет получать страховое возмещение по безработице.
А вот в случае с ч. 2 ст. 91 работник, помимо последнего счета, мог бы претендовать на компенсацию за прекращение трудового договора в чрезвычайном порядке в размере трех средних заработных плат работника, а также и на страховое возмещение от Кассы по безработице.
И если бы звонивший в Трудовую инспекцию человек, составляя заявление, хотя бы указал, в чем были нарушения со стороны работодателя и что именно из за этих нарушений условий трудового договора он был вынужден уволиться (т.е. в уведомлении была бы конкретно выражена воля работника), то установить правильную статью в Комиссии по трудовым спорам было бы не сложно. Но случилось, что случилось.