Урмас Рейнсалу Мои вопросы к министру обороны так и остались без ответа

Однако Ханно Певкур, к сожалению, не осознает своей ответственности.

Летом 2023 года я потребовал от министра обороны закупить дополнительные боеприпасы по предложению командующего Силами обороны.

Певкур тогда отказался, заявив 1 июля 2023 года в интервью Delfi, что такой запрос попахивает популизмом, и на это нет денег.

Летом 2024 года, уже под давлением публичного скандала, Певкур вынес этот вопрос на обсуждение в правительство. В результате поставки были растянуты на семь лет – с 2025 по 2031 год.

Однако 26 января 2024 года в интервью ERR Певкур заявил, что если бы у оборонного ведомства появились дополнительные средства, закупку можно было бы завершить уже к 2027 году.

Сегодня я задал Певкуру прямые вопросы, но так и не получил на них ответа:

Скандал набирает обороты

Напомним, что накануне разразился скандал: бывший канцлер Министерства обороны, а ныне работающий в оборонной промышленной компании Frankenburg Technologies Кусти Сальм заявил, что на сегодняшний день государство не израсходовало ни цента из 1,6 миллиарда евро, выделенных на закупку боеприпасов.

«Сроки поставок и без того длительные, а каждый день промедления с заключением договоров отдаляет дату фактического поступления боеприпасов. Единственное, что изменилось с лета - это еще более ухудшившаяся ситуация с безопасностью», - сказал он.

Как заявил на сегодняшней пресс-конференции Певкур, достойно сожаления, что эта тема стала использоваться для политических нападок, поскольку оборонная политика Эстонии слишком важна, чтобы ею играть.