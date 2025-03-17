«Министр обороны Ханно Певкур провел сегодня пресс-конференцию. Как я понял, он не отрицает, что на закупку боеприпасов на сумму 1,6 миллиарда евро было израсходовано 0 евро», - пишет на страницах Postimees председатель партии «Отечество» Урмас Рейнсалу.
Урмас Рейнсалу ⟩ Мои вопросы к министру обороны так и остались без ответа
Однако Ханно Певкур, к сожалению, не осознает своей ответственности.
Летом 2023 года я потребовал от министра обороны закупить дополнительные боеприпасы по предложению командующего Силами обороны.
Певкур тогда отказался, заявив 1 июля 2023 года в интервью Delfi, что такой запрос попахивает популизмом, и на это нет денег.
Летом 2024 года, уже под давлением публичного скандала, Певкур вынес этот вопрос на обсуждение в правительство. В результате поставки были растянуты на семь лет – с 2025 по 2031 год.
Однако 26 января 2024 года в интервью ERR Певкур заявил, что если бы у оборонного ведомства появились дополнительные средства, закупку можно было бы завершить уже к 2027 году.
Сегодня я задал Певкуру прямые вопросы, но так и не получил на них ответа:
- Почему летом 2023 года министр обороны отказался поддержать закупку боеприпасов?
- Почему в 2024 году было решено растянуть поставки на семь лет?
- Почему на сегодняшний день взяты обязательства всего на 0 евро?
- Когда боеприпасы реально поступят в Эстонию, как поставлена задача?
- Что значит заявление министра о том, что при наличии дополнительных средств боеприпасы на 1,6 млрд евро могут быть закуплены уже к 2027 году? Сколько именно средств для этого необходимо?
Скандал набирает обороты
Напомним, что накануне разразился скандал: бывший канцлер Министерства обороны, а ныне работающий в оборонной промышленной компании Frankenburg Technologies Кусти Сальм заявил, что на сегодняшний день государство не израсходовало ни цента из 1,6 миллиарда евро, выделенных на закупку боеприпасов.
«Сроки поставок и без того длительные, а каждый день промедления с заключением договоров отдаляет дату фактического поступления боеприпасов. Единственное, что изменилось с лета - это еще более ухудшившаяся ситуация с безопасностью», - сказал он.
Как заявил на сегодняшней пресс-конференции Певкур, достойно сожаления, что эта тема стала использоваться для политических нападок, поскольку оборонная политика Эстонии слишком важна, чтобы ею играть.