Президент США снова поддержал своего советника Илона Маска в стремлении ликвидировать достижения прежних поколений. Медиа, которые больше восьмидесяти лет рассказывают правду о диктатурах, лишены финансирования, а сотрудников увольняют. Rus.Postimees поговорил с коллегами о масштабах проблемы, и с теми, кто еще в середине прошлого века в Эстонии слушал «голоса».

Илон-ликвидатор

9 февраля старший советник Трампа Илон Маск, самый богатый человек на Земле, по крайне мере до момента, пока на него не ополчились миллионы за заигрывания с неонацистами, призвал закрыть «Радио Свобода» (RFE/RL) и «Голос Америки». Эти СМИ, созданные правительством США в середине прошлого века, продолжали рассказывать правду о диктатурах и после крушения нацистов в Германии, и после крушения СССР.