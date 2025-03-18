Неиспользованный потенциал эстонской экономики – это радикальное сокращение бюрократии, считает заместитель председателя совета Центрального союза работодателей Эстонии Кай Реало.
Мнение ⟩ Нашу экономику тормозит бюрократия – пора действовать решительней
В противном случае мы рискуем утопить в бумажной волоките все хорошие инициативы, а жизнеспособными останутся лишь те, кто сумел пробиться через бюрократические барьеры и привлечь внимание политиков или высокопоставленных чиновников.
Сегодня предприниматели сталкиваются с излишними административными требованиями: повторная подача одних и тех же данных в разные государственные ведомства, обязательное страхование транспорта даже на закрытых территориях, попытки ввести норму о маркировке мяса в меню ресторанов, сбор и передача государству данных, которыми никто не пользуется, а также дополнительные требования, навязанные чиновниками без реальной необходимости.
Кроме того, в Эстонии зачастую принимают еще более строгие версии европейских норм, чем это требует Брюссель.
Это лишь несколько из более чем 30 примеров, которые предприниматели назвали «бессмысленной бюрократией» в ходе открытого опроса Центрального союза работодателей. Все эти нормы можно было бы отменить.
Бюрократия – тормоз для бизнеса и общества
Борьба предпринимателей с бюрократическими издержками – это не просто принципиальная позиция. Излишние регуляции мешают заниматься основным бизнесом, создавать добавленную стоимость и развивать экономику.
Любое новое требование – это время и ресурсы, потраченные на его разработку, исполнение и контроль. Со временем этот снежный ком только растет.
Французские работодатели подсчитали, что с 2017 по 2022 год в ЕС приняли 850 новых требований к бизнесу – это 5422 страницы регуляций. В среднем 12 новых законов и 75 страниц норм каждый месяц.
Как недавно отметил Марио Драги в своем отчете о конкурентоспособности, с 2019 года Евросоюз принял 13 000 новых регуляций, тогда как в США за тот же период появилось всего 3000.
Более половины европейских компаний считают рост административной нагрузки серьезным препятствием для развития.
Крупные компании вынуждены создавать целые отделы, занимающиеся только отчетностью и документацией по соответствию нормам.
Эти затраты измеряются сотнями тысяч евро на каждое предприятие, а издержки государственного бюрократического аппарата в итоге оплачивает общество.
Все эти ресурсы можно было бы использовать более эффективно.
Принцип: сколько нужно, но как можно меньше
Одним из приоритетов нового правительства, наряду с развитием экономики, стало укрепление обороноспособности. Это важно не только для безопасности, но и для уверенности инвесторов и граждан.
Однако развитие бизнеса невозможно без решительного сокращения бюрократии.
Принцип работы должен быть простым: бюрократии должно быть столько, сколько необходимо, но как можно меньше.