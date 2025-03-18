Мнение Нашу экономику тормозит бюрократия – пора действовать решительней

В противном случае мы рискуем утопить в бумажной волоките все хорошие инициативы, а жизнеспособными останутся лишь те, кто сумел пробиться через бюрократические барьеры и привлечь внимание политиков или высокопоставленных чиновников.

Сегодня предприниматели сталкиваются с излишними административными требованиями: повторная подача одних и тех же данных в разные государственные ведомства, обязательное страхование транспорта даже на закрытых территориях, попытки ввести норму о маркировке мяса в меню ресторанов, сбор и передача государству данных, которыми никто не пользуется, а также дополнительные требования, навязанные чиновниками без реальной необходимости.

Кроме того, в Эстонии зачастую принимают еще более строгие версии европейских норм, чем это требует Брюссель.

Это лишь несколько из более чем 30 примеров, которые предприниматели назвали «бессмысленной бюрократией» в ходе открытого опроса Центрального союза работодателей. Все эти нормы можно было бы отменить.

Бюрократия – тормоз для бизнеса и общества

Борьба предпринимателей с бюрократическими издержками – это не просто принципиальная позиция. Излишние регуляции мешают заниматься основным бизнесом, создавать добавленную стоимость и развивать экономику.

Любое новое требование – это время и ресурсы, потраченные на его разработку, исполнение и контроль. Со временем этот снежный ком только растет.

Французские работодатели подсчитали, что с 2017 по 2022 год в ЕС приняли 850 новых требований к бизнесу – это 5422 страницы регуляций. В среднем 12 новых законов и 75 страниц норм каждый месяц.