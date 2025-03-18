Bloomberg: в эти минуты Путин говорит с Трампом о прекращении военной помощи США Украине

​«Президент России Владимир Путин требует приостановить все поставки оружия в Украину во время перемирия, предложенного его американским коллегой Дональдом Трампом, сообщают осведомленные источники», - пишет агентство Bloomberg днем во вторник.

Цель-максимум - прекращение всех поставок вооружений для Киева, требование-минимум - приостановка американской военной помощи, цитирует агентство своих собеседников в Москве.

Ни Кремль, ни Белый дом не комментировали Bloomberg эту информацию.

Издание отмечает, что два лидера должны поговорить по телефону о прекращении войны в Украине, причем ключевой целью станет 30-дневное перемирие. Киев ранее заявил о поддержке инициативы прекращения огня.

«Представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что разговор, как ожидается, начнется в период с 16:00 до 18:00 по Москве (15:00-17:00 по Таллинну - прим.ред.)», - отмечает Bloomberg.

На прошлой неделе Путин фактически отказался от перемирия без учета требований Кремля.

В Европе опасаются прекращения поставок Киеву, так как Москва воспользуется передышкой для пополнения сил и ресурсов фронта, цитирует Bloomberg своего собеседника в европейских властных кругах.

Пока ЕС и Великобритания продолжают обсуждать новые пакеты помощи Украине, напоминает агентство.

Ранее помощники нынешнего руководителя Белого дома дали понять, что Россия, безусловно, сохранит за собой аннексированный у Украины Крым. По данным The New York Times, администрация Трампа уже четко обозначила, что России может сохранить за собой контроль над примерно 20 процентами территории Украины.

Помощники президента Украины Владимира Зеленского в феврале выражали обеспокоенность тем, что Трамп может удовлетворить и другие желания Путина - в частности в отношении контроля над «критически важным портом Одесса».