Число преступлений, связанных с банкротством, растет

Существует два основных типа мошеннических схем: либо счета компании опустошаются, либо активы, такие как недвижимость и автомобили, передаются подставным лицам через фиктивные сделки. Также применяются более сложные схемы, в которых деньги выводятся из компании под видом договоров займа или продажи, создавая иллюзию законных сделок.

Подробнее об этом можно прочитать в Äripäev.

Ранее в марте Postimees писал о предпринимателях, которые представляют громкие инвестиционные проекты, но на деле оказываются специалистами по банкротствам и воздушным замкам.

Так называемые мегаинвестиции в производство зеленого топлива, якобы удваивающие потребление энергии в Эстонии, зачастую представляют собой спекуляции, за которыми не стоят реальные крупные инвесторы.

Примером может служить ситуация в норвежской коммуне Сер-Варангер, расположенной на границе с Россией и Финляндией (население около 10 000 человек). В 2011 году местная газета писала о грандиозных планах бизнесмена Руне Ульванга по строительству 30 частных домов и нескольких многоквартирных жилых зданий.

В 2018 году газета Sør-Varanger Avis восторженно сообщала, что его компания Ulven Investment начала розлив минеральной воды, развитие туризма и другие проекты.

В 2019 году The Barents Observer писал, что Ульванг активно сотрудничает с Китаем, стремясь наладить партнерство между портом его родного города Киркенес и китайским портом Инкоу.

Однако в конце 2020 года грянул гром. Sør-Varanger Avis сообщила о банкротстве Ulven Investment, в результате которого кредиторы потеряли около шести миллионов евро. По данным издания, причиной стали необоснованные инвестиции в туристический сектор, а окончательный удар по бизнесу нанесла пандемия COVID-19.