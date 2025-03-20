О чем на самом деле говорят итоги переговоров Трампа с Путиным, почему война продолжится и когда встанет вопрос об отправке войск стран ЕС в Украину. Об этом после телефонного общения лидеров США и РФ Rus.Postimees рассказали эксперты.
Эксперты и аналитики вторые сутки пытаются расшифровать суть договоренностей Трампа и Путина по Украине, которых они достигли во вторник. «Если прочитать две выжимки телефонного разговора, то ясно, что на самом деле Россия не хочет идти ни на какие уступки», - проговорила в среду глава евродипломатии Кая Каллас то, что многим было очевидно и до Moscow Calling 18 марта.