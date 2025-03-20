Полного закрытия границы Эстонии с Россией не будет. Рийгикогу отклонил законопроект партии «Отечество»

Депутаты Рийгикогу не поддержали предложение о ликвидации погранпереходов на восточной границе. За эту инициативу проголосовали только депутаты «Отечества» и EKRE. Сегодня же правительство Эстонии утвердило закрытие пограничного перехода в Нарве с 30 апреля до утра 3 мая.