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Полного закрытия границы Эстонии с Россией не будет. Рийгикогу отклонил законопроект партии «Отечество»

Обновлено 20 марта 2025, 13:15
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Знак, предупреждающий о недопустимости приближения к восточной границе Эстонии. Пердаку, Сетомаа, Эстония.
Знак, предупреждающий о недопустимости приближения к восточной границе Эстонии. Пердаку, Сетомаа, Эстония. Фото: Lõuna-Eesti Postimees

Депутаты Рийгикогу не поддержали предложение о ликвидации погранпереходов на восточной границе. За эту инициативу проголосовали только депутаты «Отечества» и EKRE. Сегодня же правительство Эстонии утвердило закрытие пограничного перехода в Нарве с 30 апреля до утра 3 мая.

​Законопроект, который предполагал закрыть временную контрольную линию между Эстонской Республикой и Российской Федерацией на основании закона о государственной границе отклонен. За инициативу партии «Отечество» 20 марта 2025 года проголосовали лишь 14 из 101 депутата. Об этом сообщает в четверг днем сайт Рийгикогу.

Против законопроекта проголосовал 61 депутат. Среди них представители Партии реформ, «Ээсти 200», Центристской партии и социал-демократы. 12 депутатов воздержались от голосования.

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