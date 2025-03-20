Депутаты Рийгикогу не поддержали предложение о ликвидации погранпереходов на восточной границе. За эту инициативу проголосовали только депутаты «Отечества» и EKRE. Сегодня же правительство Эстонии утвердило закрытие пограничного перехода в Нарве с 30 апреля до утра 3 мая.
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Полного закрытия границы Эстонии с Россией не будет. Рийгикогу отклонил законопроект партии «Отечество»
Законопроект, который предполагал закрыть временную контрольную линию между Эстонской Республикой и Российской Федерацией на основании закона о государственной границе отклонен. За инициативу партии «Отечество» 20 марта 2025 года проголосовали лишь 14 из 101 депутата. Об этом сообщает в четверг днем сайт Рийгикогу.