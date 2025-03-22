«Ученики все равно будут использовать ИИ»: Эстония запускает программу искусственного интеллекта в школах

25 февраля президент Эстонии Алар Карис вместе с представителями бизнеса и министром образования и науки Кристиной Каллас («Ээсти 200») презентовал новую национальную образовательную программу TI-Hüpe 2025. Этот амбициозный проект направлен на интеграцию искусственного интеллекта в образовательную систему страны.
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В своем выступлении Алар Карис подчеркнул, что Эстония стоит перед очередным технологическим прорывом. «В первые годы массового распространения интернета мы не могли и представить, что социальные сети или электронное государство станут частью нашей повседневной жизни. И точно так же сейчас мы не можем предсказать, как искусственный интеллект изменит наш мир. Но осознаем одно: эти перемены будут масштабными», - отметил он.