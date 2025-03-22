«Ученики все равно будут использовать ИИ»: Эстония запускает программу искусственного интеллекта в школах

В своем выступлении Алар Карис подчеркнул, что Эстония стоит перед очередным технологическим прорывом. «В первые годы массового распространения интернета мы не могли и представить, что социальные сети или электронное государство станут частью нашей повседневной жизни. И точно так же сейчас мы не можем предсказать, как искусственный интеллект изменит наш мир. Но осознаем одно: эти перемены будут масштабными», - отметил он.