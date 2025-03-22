Сб, 22.03.2025
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Условия
Согласие
EST
ENG
Редактор дня
(+372) 666 2304
Cообщи
Для подписчиков

«Ученики все равно будут использовать ИИ»: Эстония запускает программу искусственного интеллекта в школах

Copy
20 000 учащихся и 3 000 их преподавателей получат возможность работать с передовыми ИИ-решениями. Фото иллюстративное.
20 000 учащихся и 3 000 их преподавателей получат возможность работать с передовыми ИИ-решениями. Фото иллюстративное. Фото: Konstantin Sednev

25 февраля президент Эстонии Алар Карис вместе с представителями бизнеса и министром образования и науки Кристиной Каллас («Ээсти 200») презентовал новую национальную образовательную программу TI-Hüpe 2025. Этот амбициозный проект направлен на интеграцию искусственного интеллекта в образовательную систему страны. 

В своем выступлении Алар Карис подчеркнул, что Эстония стоит перед очередным технологическим прорывом. «В первые годы массового распространения интернета мы не могли и представить, что социальные сети или электронное государство станут частью нашей повседневной жизни. И точно так же сейчас мы не можем предсказать, как искусственный интеллект изменит наш мир. Но осознаем одно: эти перемены будут масштабными», - отметил он.

Читайте также

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх