Подробности Нарвский погранпункт закроется на время учений – как и где пересечь границу?

По словам главы пограничного бюро Идаской префектуры полиции Ээрика Пургеля, учения требуют временного закрытия пункта, так как некоторые мероприятия пройдут непосредственно на его территории.

«Просим учитывать, что в указанные дни пересечь границу в Нарве будет невозможно. Однако круглосуточно будут работать пограничные пункты Койдула и Лухамаа, где можно пересечь границу и на легковом автомобиле», - поясняет Пургель.

Учения KILP продлятся с 28 апреля по 2 мая и направлены на отработку действий в условиях миграционного кризиса и возможных угроз национальной безопасности.

Министерство внутренних дел подготовило проект распоряжения правительства о временном закрытии пограничного пункта и направило его на согласование партнерам еще в феврале.

«Заинтересованные стороны, такие как автобусные компании, будут проинформированы и привлечены Департаментом полиции и погранохраны сразу после принятия решения о том, состоится ли временное прекращение пересечения границы», - сообщила тогда руководитель по коммуникациям МВД Кая Сепп.

Обычный режим работы погранпункта в Нарве восстановится 3 мая, информирует Идаская префектура полиции.